Asse desplegó el "Plan Verano" en las costas del Este, Colonia y Río Negro

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse) puso en marcha desde el pasado 1.º de enero una nueva edición del “Plan Verano”, un dispositivo asistencial que este año amplía su alcance territorial e incorpora a los balnearios de Colonia y Río Negro, además de mantener la cobertura en las costas de Canelones, Maldonado y Rocha.
El presidente de Asse, Álvaro Danza, explicó que el objetivo central del plan, que se implementa de forma anual, es asegurar una amplia disponibilidad horaria en las policlínicas durante la temporada estival, un período en el que se incrementa de manera significativa la demanda de atención en salud debido al movimiento turístico interno y la llegada de visitantes extranjeros.
“Buscamos que tanto los uruguayos como quienes nos visitan tengan acceso oportuno a servicios de salud en los principales puntos turísticos del país”, afirmó Danza, al destacar que la extensión del plan a nuevos departamentos responde a la necesidad de acompañar los cambios en los flujos de veraneantes.
Nueva fuente de recursos
Otra de las novedades de esta edición está vinculada a la financiación. A partir de lo establecido en la nueva Ley de Presupuesto, Asse quedó habilitado a cobrar por los servicios que brinde a usuarios de prestadores privados, tanto nacionales como extranjeros. Esto significa que, si una persona afiliada a un seguro privado se atiende en un centro de la red pública durante la temporada, el organismo podrá facturar esa prestación al prestador de origen o a la aseguradora correspondiente.
“Es un recurso que incorporamos para generar ingresos propios y fortalecer la sostenibilidad del sistema”, subrayó Danza, quien señaló que esta herramienta permitirá aliviar la carga financiera que supone la atención de una población flotante cada vez mayor durante el verano.
Con este despliegue, Asse apunta a garantizar una respuesta sanitaria más eficiente en los principales destinos turísticos y a consolidar un modelo de atención que combine mayor cobertura territorial con nuevas fuentes de financiamiento.