Asse desplegó el "Plan Verano" en las costas del Este, Colonia y Río Negro

Nueva fuente de recursos

Otra de las novedades de esta edición está vinculada a la financiación. A partir de lo establecido en la nueva Ley de Presupuesto, Asse quedó habilitado a cobrar por los servicios que brinde a usuarios de prestadores privados, tanto nacionales como extranjeros. Esto significa que, si una persona afiliada a un seguro privado se atiende en un centro de la red pública durante la temporada, el organismo podrá facturar esa prestación al prestador de origen o a la aseguradora correspondiente.

“Es un recurso que incorporamos para generar ingresos propios y fortalecer la sostenibilidad del sistema”, subrayó Danza, quien señaló que esta herramienta permitirá aliviar la carga financiera que supone la atención de una población flotante cada vez mayor durante el verano.

Con este despliegue, Asse apunta a garantizar una respuesta sanitaria más eficiente en los principales destinos turísticos y a consolidar un modelo de atención que combine mayor cobertura territorial con nuevas fuentes de financiamiento.