Melania Trump juró que no es víctima de Epstein y aclaró otros rumores bastante turbios

Melania negó que Epstein haya tenido algún rol en su relación con Donald Trump

Según relató, conoció al actual mandatario en 1998 durante una fiesta en Nueva York, un hecho que —indicó— está documentado en su libro autobiográfico. Recién dos años después, en 2000, afirmó haber coincidido por primera vez con Epstein.

La primera dama también desmintió versiones que la ubican como víctima del financista. “Nunca estuve implicada de ninguna forma”, sostuvo, y detalló que no figura en documentos judiciales, declaraciones de víctimas ni registros de investigaciones del FBI vinculadas al caso. Asimismo, negó haber viajado en el avión privado de Epstein o haber visitado su isla.

En relación a pruebas que circulan en redes sociales, la primera dama advirtió sobre la proliferación de imágenes manipuladas y relatos falsos. “Cuidado con lo que creen”, expresó, al subrayar que muchas de esas publicaciones son “totalmente falsas”.

Correos con Maxwell

Otro punto abordado fue su intercambio de correos con Maxwell, que calificó como “correspondencia trivial”. Según explicó, su respuesta fue meramente educada y no implica ningún tipo de vínculo o conocimiento de las actividades criminales.

En el plano legal, la primera dama aseguró que su equipo de abogados ha logrado que varias personas y organizaciones se retracten públicamente de afirmaciones falsas, e incluso mencionó que algunos ejecutivos perdieron sus cargos tras la difusión de esas versiones. Aun así, consideró que el tema ha sido “politizado” y utilizado con fines de beneficio personal y posicionamiento político.

Entre los documentos publicados por el Departamento de Justicia había un breve correo electrónico de 2002 en el que el remitente y el destinatario están tachados. Comienza diciendo: “Querida G!” y concluye así: “Con amor, Melania”. También elogia al destinatario por un artículo de revista sobre “JE”.

“Sé que estás muy ocupada volando por todo el mundo”, dice. “¿Cómo estuvo Palm Beach? Estoy ansiosa de ir allí. Llámame cuando estés de vuelta en NY”.

Ese correo se envió el mismo mes en que la revista New York Magazine publicó un artículo sobre Epstein en el que Trump calificó al financista como un “tipo fantástico”.

Entre otros documentos publicados había una imagen de la casa de Epstein que muestra una serie de fotografías colocadas encima de una cómoda y en cajones. En esa imagen, dentro de un cajón entre otras fotos, había una fotografía de Trump junto a Epstein, Melania Trump y Maxwell.

Solicitó audiencias públicas para víctimas de Epstein

En su tramo final, Melania Trump puso el foco en las víctimas de Epstein y reclamó mayor transparencia institucional. Solicitó al Congreso estadounidense la realización de audiencias públicas específicas para las sobrevivientes, con el objetivo de que sus testimonios queden registrados de forma permanente. “Cada mujer debería tener su oportunidad de contar su historia”, afirmó.

Su aparición generó sorpresa en el escenario político y mediático, ya que el caso Epstein había perdido centralidad en la agenda en medio de la reciente escalada internacional vinculada a las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán. Sin embargo, las declaraciones reactivan la atención sobre un expediente que sigue teniendo derivaciones políticas y judiciales en Estados Unidos.