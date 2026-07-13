El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha llamado a consultas al ministro en jefe de la Embajada japonesa en China para presentar quejas formales por la posición de Japón sobre el mar Meridional de China. Las quejas se producen a raíz de unas declaraciones del canciller japonés, Toshimitsu Motegi, con motivo del décimo aniversario del llamado Laudo Arbitral sobre el Mar Meridional de China.
Malestar
China presenta queja formal ante Japón por las declaraciones del canciller
China urgió a Japón a dejar de difamar al gigante asiático, a no difundir desinformación y a no socavar la paz en el mar Meridional de China.