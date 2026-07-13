China presenta queja formal ante Japón por las declaraciones del canciller

China ni acepta ni reconoce el laudo y se opone firmemente a cualquier reclamación o acción fundamentada en él. También urgió a Japón a dejar de difamar a China, a no difundir desinformación y a no socavar la paz en el mar Meridional de China. La Cancillería reiteró que todo intento de desafiar los derechos e intereses legítimos de China y de minar la paz y la estabilidad en el mar Meridional de China fracasarán.