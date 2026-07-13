Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

Malestar

China presenta queja formal ante Japón por las declaraciones del canciller

China urgió a Japón a dejar de difamar al gigante asiático, a no difundir desinformación y a no socavar la paz en el mar Meridional de China.

Malestar en las autoridades chinas con el canciller de Japón.

Malestar en las autoridades chinas con el canciller de Japón.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha llamado a consultas al ministro en jefe de la Embajada japonesa en China para presentar quejas formales por la posición de Japón sobre el mar Meridional de China. Las quejas se producen a raíz de unas declaraciones del canciller japonés, Toshimitsu Motegi, con motivo del décimo aniversario del llamado Laudo Arbitral sobre el Mar Meridional de China.

Embajador menospreció reclamo de China

China considera que Motegi menospreció las reclamaciones chinas y respaldó un fallo arbitral que China no reconoce. La Cancillería recordó que rechaza un dictamen que desestima la categoría de isla para Taiping Dao en Nansha Qundao, pero que sí reconoce como islas Okitonori, dos rocas en el Pacífico de menos de 10 metros cuadrados.

China ni acepta ni reconoce el laudo y se opone firmemente a cualquier reclamación o acción fundamentada en él. También urgió a Japón a dejar de difamar a China, a no difundir desinformación y a no socavar la paz en el mar Meridional de China. La Cancillería reiteró que todo intento de desafiar los derechos e intereses legítimos de China y de minar la paz y la estabilidad en el mar Meridional de China fracasarán.

CGTN en Español: Por Ji Yi

Te puede interesar