Milei apuntó que Villarruel "está más cerca de la casta" que de su Gobierno

SE PICÓ FUERTE! INTERNA LIBERTARIA A FULL! “Villarruel decidió no formar más parte del gabinete. Ya no hay diálogo entre los dos. Se volvió CASTA”



En 1,2,3 todos los TROLLS a pegarte @VickyVillarruel @JMilei NO T OLVIDES Q TERMINÁS PRESO.. y ella x ahí tiene algún amigo… pic.twitter.com/V9EhbQxy2o