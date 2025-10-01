Navegantes uruguayos estarían entre los detenidos por la Marina de Israel

De acuerdo a los activistas, una de las embarcaciones que encabezaban la flotilla, Alma, ha sido abordada por soldados israelíes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ActualidadRT/status/1973481487518646636&partner=&hide_thread=false #ÚLTIMAHORA



Israel confirmó la interceptación de la flotilla Sumud-Hamás. Los activistas fueron trasladados a puerto y el Ministerio de Exteriores aseguró que Greta y sus compañeros se encuentran seguros y con buen estado de salud.https://t.co/S4wsGS9RQd https://t.co/nyagoKkm3B pic.twitter.com/5PXHsSqgo5 — RT en Español (@ActualidadRT) October 1, 2025

La Marina los detuvo

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel confirmó en la red social X la detención de varias embarcaciones de la flotilla, detallando que "sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí".

La Cancillería añadió que la activista sueca Greta Thunberg y sus compañeros "están sanos y salvos".

El Ejército israelí había advertido repetidamente a los activistas que cambiaran de rumbo, antes de interceptarlos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SputnikMundo/status/1973532379135324231&partner=&hide_thread=false Flotilla Global Sumud: La Armada israelí embiste deliberadamente a uno de los buques de la agrupación



Las fuerzas del Estado hebreo utilizan cañones de agua contra varios navíos de la flotilla, lo cual fue considerado como un acto "violento" por los tripulantes.



Asimismo,… pic.twitter.com/2m5VQfHPGm — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 1, 2025

Más detenidos

Además de los uruguayos también habrían sido detenidos los mexicanos Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano, Laura Alejandra Vélez Ruiz, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo.

Desde Colombia viajaban Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes —según la delegación colombiana— fueron detenidas por las fuerzas israelíes durante la interceptación.

Por su parte el medio La Izquierda Diario confirmó también la participación de una delegación argentina, conformada por los dirigentes de izquierda Celeste Fierro y Ezequiel Perezzini. Desde Brasil, viajaba Bruno Gilga, corresponsal de Esquerda Diario, que formaba parte de la misma tripulación. Todos fueron apresados tras la operación de la Marina israelí en aguas del Mediterráneo oriental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SputnikMundo/status/1973515772057231698&partner=&hide_thread=false Estallan protestas a nivel mundial para condenar el ataque a la Flotilla Global Sumud



Las manifestaciones se llevan a cabo en diferentes ciudades del mundo, mostrando la reacción internacional al ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel contra los navíos que pretendían… pic.twitter.com/67bVuzP03F — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 1, 2025

La Flotilla Global Sumud, que partió de Barcelona el 1 de septiembre, transporta alimentos, agua y medicinas, y reclama la apertura de un corredor marítimo humanitario hacia Palestina. La flotilla está integrada por más de 40 barcos y más de 500 activistas, cuenta con la participación de embarcaciones procedentes de países como Polonia, el Reino Unido, Italia, España y Francia.

Israel considera esta acción un acto propagandístico y ha acusado a algunos participantes clave de tener vínculos con Hamás.