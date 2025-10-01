Navegantes uruguayos estarían entre los detenidos por la Marina de Israel

Ana Zugarramurdi, Rodrigo Ciz y Romina Gallini son los uruguayos que estarían detenidos por la Marina israelí luego que esta interceptará la Flotilla Global Sumud, una iniciativa humanitaria que se proponía llegar a las costas de Gaza transportando ayuda.
Pasado el mediodía de Uruguay la Armada israelí comenzó a interceptar las embarcaciones de la gran flotilla que intenta romper el bloqueo marítimo israelí en la Franja de Gaza, según reportaron activistas que están a bordo.
Las imágenes difundidas por los activistas en sus medios sociales muestran un buque de la Armada israelí cerca de uno de los barcos.
De acuerdo a los activistas, una de las embarcaciones que encabezaban la flotilla, Alma, ha sido abordada por soldados israelíes.
La Marina los detuvo
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel confirmó en la red social X la detención de varias embarcaciones de la flotilla, detallando que "sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí".
La Cancillería añadió que la activista sueca Greta Thunberg y sus compañeros "están sanos y salvos".
El Ejército israelí había advertido repetidamente a los activistas que cambiaran de rumbo, antes de interceptarlos.
Más detenidos
Además de los uruguayos también habrían sido detenidos los mexicanos Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano, Laura Alejandra Vélez Ruiz, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo.
Desde Colombia viajaban Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes —según la delegación colombiana— fueron detenidas por las fuerzas israelíes durante la interceptación.
Por su parte el medio La Izquierda Diario confirmó también la participación de una delegación argentina, conformada por los dirigentes de izquierda Celeste Fierro y Ezequiel Perezzini. Desde Brasil, viajaba Bruno Gilga, corresponsal de Esquerda Diario, que formaba parte de la misma tripulación. Todos fueron apresados tras la operación de la Marina israelí en aguas del Mediterráneo oriental.
La Flotilla Global Sumud, que partió de Barcelona el 1 de septiembre, transporta alimentos, agua y medicinas, y reclama la apertura de un corredor marítimo humanitario hacia Palestina. La flotilla está integrada por más de 40 barcos y más de 500 activistas, cuenta con la participación de embarcaciones procedentes de países como Polonia, el Reino Unido, Italia, España y Francia.
Israel considera esta acción un acto propagandístico y ha acusado a algunos participantes clave de tener vínculos con Hamás.