"Niños mueren sin medicinas": la ONU alerta sobre las sanciones de EEUU contra Cuba

Además de reducir la asequibilidad de los medicamentos y empeorar la situación en el sector sanitario, la escasez de combustible provocada por el bloqueo perturba la cadena agroalimentaria y provoca una caída del 60% en la producción alimentaria y un fuerte aumento de los precios de los productos alimenticios básicos, agrega Acnudh.

"Unas medidas sancionadoras tan severas que afectan a sectores enteros de una economía y tienen efectos generalizados, indiscriminados y graves sobre la población son incompatibles con los principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos", añadió.

Sanciones de EEUU contra Cuba

El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional" debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Esta medida agravó la escasez de combustible en la isla y afectó a la generación de energía eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación.

Cuba acusa a EEUU de intentar asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población, mientras amenaza al país con una agresión militar. Asimismo, a principios de junio de 2026, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, desmintió las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre la supuesta inexistencia de un bloqueo energético contra la isla.

(Vía Sputnik)