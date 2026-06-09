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"Niños mueren sin medicinas": la ONU alerta sobre las sanciones de EEUU contra Cuba

Un informe del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, señala que tras las sanciones de EEUU sobre Cuba la tasa de supervivencia de los niños con cáncer ha descendido del 85% al 65%.

La ONU alerta sobre las sanciones de EEUU contra Cuba

La ONU alerta sobre las sanciones de EEUU contra Cuba

 © AP Photo / Ramon Espinosa (vía Sputnik)
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Las nuevas medidas restrictivas contra Cuba, impuestas en mayo, afectan directamente a los cubanos de a pie, especialmente a los grupos más vulnerables de la población, denunció el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Turk.

De acuerdo a un informe del funcionario, a raíz del endurecimiento del bloqueo estadounidense sobre la isla caribeña, se han visto amenazados servicios médicos de vital importancia, como la oncología y la atención a la salud materna, mientras que la mortalidad infantil se ha duplicado y la tasa de supervivencia de los niños con cáncer ha descendido del 85% al 65%.

"Hay niños que están muriendo porque los doctores no tienen acceso a material médico y medicamentos esenciales. Esto es inaceptable. Estas sanciones deben levantarse de inmediato", enfatizó Turk.

Además de reducir la asequibilidad de los medicamentos y empeorar la situación en el sector sanitario, la escasez de combustible provocada por el bloqueo perturba la cadena agroalimentaria y provoca una caída del 60% en la producción alimentaria y un fuerte aumento de los precios de los productos alimenticios básicos, agrega Acnudh.

"Unas medidas sancionadoras tan severas que afectan a sectores enteros de una economía y tienen efectos generalizados, indiscriminados y graves sobre la población son incompatibles con los principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos", añadió.

Sanciones de EEUU contra Cuba

El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional" debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Esta medida agravó la escasez de combustible en la isla y afectó a la generación de energía eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación.

Cuba acusa a EEUU de intentar asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población, mientras amenaza al país con una agresión militar. Asimismo, a principios de junio de 2026, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, desmintió las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre la supuesta inexistencia de un bloqueo energético contra la isla.

(Vía Sputnik)

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