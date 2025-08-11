Nota de asesor de Braga Netto revela que Bolsonaro quería quedarse en el poder tras derrota

Peregrino criticó la postura de la defensa de Bolsonaro, que pretendía culpar a los militares de los planes golpistas. "Demostrar que se hará todo lo posible para salvar la cabeza de B [Bolsonaro]", escribió el coronel, añadiendo que la postura anteponía "su proyecto político a la amistad y la lealtad" de figuras como el general Augusto Heleno.

La intención de Bolsonaro

El asesor afirmó que, según informes de los acusados, abogados y militares involucrados, las medidas propuestas —como el Estado de Defensa, el Estado de Sitio, la Garantía de Orden Público (GLO) y la aplicación del Artículo 142 de la Constitución— se justificaban por supuestas sospechas de parcialidad en el proceso electoral y desconfianza en las máquinas de votación electrónica. «Todo esto para encontrar una solución y ayudar al presidente Bolsonaro a mantenerse en el cargo (ya que esa fue SIEMPRE su INTENCIÓN)», señaló Peregrino.

El coronel expresó su incomodidad ante el intento de Bolsonaro de distanciarse de los hechos y culpar a los militares. "Permitir que se culpe a los militares que rodearon el poder en el Palacio de Planalto es una total falta de gratitud de Bolsonaro hacia aquellos pocos, civiles y militares, que no traicionaron ni abandonaron al presidente Bolsonaro tras los resultados de la segunda vuelta electoral", escribió.