Nota de asesor de Braga Netto revela que Bolsonaro quería quedarse en el poder tras derrota

Mensajes, notas y documentos extraídos por la Policía Federal del teléfono celular del coronel retirado del Ejército Flávio Peregrino, asesor del general Walter Braga Netto, revelan detalles inéditos tras bambalinas de las acciones golpistas que siguieron a la derrota de Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La información fue publicada en un reportaje del periódico O Estado de S. Paulo, que tuvo acceso exclusivo al contenido incautado en diciembre del año pasado, durante el operativo en el que también se detuvo a Braga Netto.
Según las notas, Bolsonaro "siempre quiso" permanecer en el gobierno, incluso después de su derrota electoral. Peregrino señaló que los militares intentaron ayudarlo a lograr este objetivo, contradiciendo la afirmación del expresidente de que resistió las presiones para dar un golpe de Estado. El material refuerza las acusaciones contra Bolsonaro, que serán llevadas a juicio ante el Supremo Tribunal Federal (STF).
Peregrino criticó la postura de la defensa de Bolsonaro, que pretendía culpar a los militares de los planes golpistas. "Demostrar que se hará todo lo posible para salvar la cabeza de B [Bolsonaro]", escribió el coronel, añadiendo que la postura anteponía "su proyecto político a la amistad y la lealtad" de figuras como el general Augusto Heleno.
La intención de Bolsonaro
El asesor afirmó que, según informes de los acusados, abogados y militares involucrados, las medidas propuestas —como el Estado de Defensa, el Estado de Sitio, la Garantía de Orden Público (GLO) y la aplicación del Artículo 142 de la Constitución— se justificaban por supuestas sospechas de parcialidad en el proceso electoral y desconfianza en las máquinas de votación electrónica. «Todo esto para encontrar una solución y ayudar al presidente Bolsonaro a mantenerse en el cargo (ya que esa fue SIEMPRE su INTENCIÓN)», señaló Peregrino.
El coronel expresó su incomodidad ante el intento de Bolsonaro de distanciarse de los hechos y culpar a los militares. "Permitir que se culpe a los militares que rodearon el poder en el Palacio de Planalto es una total falta de gratitud de Bolsonaro hacia aquellos pocos, civiles y militares, que no traicionaron ni abandonaron al presidente Bolsonaro tras los resultados de la segunda vuelta electoral", escribió.