Gobierno enviará este fin de semana el primer avión con ayuda humanitaria a Venezuela

Insumos médicos y carpas

Lubetkin señaló que desde un principio las autoridades venezolanas le plantearon a Uruguay que “no éramos actores para la primera fase” de rescate después de los terremotos. “No tenemos experiencia en eso, tampoco vamos a podernos inventar lo que no somos, pero sí nosotros tenemos que entrar en la fase de reconstrucción”, sostuvo. En ese sentido, el gobierno, en coordinación con la cancillería, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Defensa Nacional y con aportes de la sociedad civil, enviará insumos médicos de distinto tipo y carpas para las personas que quedaron a la intemperie. Lubetkin aclaró que desde Venezuela informaron que por el momento no se requieren alimentos ni vestimenta. “Sé que en este período se ha desplegado un nivel de solidaridad maravillosa de la ciudadanía uruguaya y lo que trataremos es que en la primera salida vayan los productos centrales”, señaló.