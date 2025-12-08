Otro piloto de Erico Galeano confesó haber llevado varias veces a Marset

El testigo relató que Marset comenzó a aparecer como pasajero recurrente en los vuelos solicitados por Koube y que viajaba tanto solo como acompañado por su esposa Gianina García Troche, sus hijos u otras personas cercanas.

Hasta cierto momento no sabía quién era Marset

Dijo que inicialmente no conocía quién era Marset, pero con el tiempo supo que se trataba del hombre investigado por narcotráfico y señalado como líder de una estructura criminal.

Durante su declaración, el tribunal exhibió planillas oficiales de vuelos realizados en Ciudad del Este. Gómez reconoció los documentos y confirmó la presencia tanto de Sebastián como de Diego Marset en distintos registros. Señaló también que algunos vuelos fueron cubiertos por otros pilotos cuando su colega Diego Vicente Quiroz, operador habitual del Bravo Hotel Quebec, no estaba disponible.

Entre esos pilotos se encontraba Fredy Garcete, quien semanas atrás (también en el marco del caso A Ultranza Py) admitió haber transportado a Sebastián Marset en una avioneta del senador Erico Galeano.

Marset y compañía eran autorizados por por Policía Aeronáutica y Fuerza Aérea

Gómez detalló que todos los vuelos seguían el procedimiento obligatorio de control en los hangares privados del aeropuerto Silvio Pettirossi.

Explicó que la Policía Aeronáutica o militares verifican la identidad de los pasajeros antes del despegue y que sin ese registro la torre de control no autoriza el rodaje.

Detalló que en Ciudad del Este, existe además una proforma donde se deja constancia de matrícula, fecha, piloto y lista de pasajeros.

La avioneta de Erico Galeano

El piloto aclaró que no tiene relación personal con el senador Erico Galeano y que su interacción con la avioneta ZP-BHQ se daba únicamente por motivos operativos, cuando era necesario cubrir un vuelo solicitado por Koube y ese aparato estaba disponible.

Gómez sostuvo que en el ambiente aeronáutico se identificaba al Bravo Hotel Quebec como el avión operado para Galeano, pero dijo no conocer documentos sobre su titularidad.

El Ministerio Público sostiene que Galeano habría puesto bienes, entre ellos la aeronave ZP-BHQ, a disposición de la red criminal vinculada a Marset, lo que configuraría los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal.