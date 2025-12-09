Hacete socio para acceder a este contenido

Gianina García Troche | Sebastián Marset | abogado

A Ultranza Py

Abogado de Gianina García Troche denunció "extorsión" para forzar la entrega de Marset

Santiago Moratorio denunció que Gianina García Troche no está recibiendo la atención médica correspondiente y que la Justicia paraguaya la presiona para forzar la entrega de Marset.

Santiago Moratorio, abogado de Gianina García Troche y el clan Marset.

Por Redacción Caras y Caretas

El abogado Santiago Moratorio -defensor del clan Marset- llegó a Paraguay para representar legalmente a Gianina García Troche, quien está recluida en el penal militar de Viñas Cué. Advirtió que la procesada atraviesa un grave cuadro de salud sin recibir la atención médica que -según afirma- corresponde, y denuncia presiones de la Justicia para forzar la entrega de Sebastián Marset.

Abogado advierte que Gianina García Troche no recibe la atención médica adecuada

Según explicó el profesional en una rueda de prensa, su clienta atraviesa un delicado estado de salud que, a su criterio, no está siendo atendido con la seriedad necesaria por parte del Estado paraguayo. Moratorio advirtió que desde hace tres meses solicitaron evaluaciones neurológicas ante episodios de convulsiones de García Troche, sin obtener respuestas satisfactorias.

El abogado señaló además que la integridad física de la procesada está en riesgo, al denunciar que la mujer presenta moretones que requieren una evaluación médica especializada. Solicitó que sea trasladada a centros hospitalarios con equipos adecuados para estudios más completos.

Sin embargo, indicó que hasta el momento no recibieron autorización para realizar dichas consultas médicas, pese a los insistentes pedidos presentados ante las autoridades competentes.

Denuncian "extorsión" de la Justicia paraguaya para que se entregue Marset

A su vez, el abogado reclama lo que considera "garantías básicas" de un proceso justo y describió el cuadro de García Troche como “crítico y lamentable”, asegurando que la mujer está sometida —en sus palabras— a un proceso “arbitrario” y “sin garantías”, donde considera que no se está respetando el debido proceso judicial.

En ese contexto, Moratorio también acusó al Estado paraguayo de ejercer presiones indebidas con la intención de forzar la entrega de Sebastián Marset a la justicia local. Calificó la situación como “una extorsión” orientada a obtener la colaboración del uruguayo.

Sostuvo que se está aplicando lo que denominó “derecho penal del enemigo”, afirmando que se criminaliza a García Troche únicamente por su vínculo sentimental con Marset.

Según el abogado, las autoridades estarían actuando con una lógica de persecución que excede el marco legal.

En ese mismo sentido, el abogado paraguayo Luis Samaniego calificó de "arbitrariedad y violación flagrante al debido proceso" la continuación de la prisión preventiva contra García Troche y aseguró que “Gianina es un chivo expiatorio y lo que se busca, el trofeo, es cazarle a Marset y la tienen como rehén”, denunció.

García Troche está imputada por lavado de activos provenientes del narcotráfico, en el marco de la causa A Ultranza Py. Según la Fiscalía de Paraguay, la uruguaya formó parte de la estructura criminal liderada por Marset y Miguel Insfrán, alias Tío Rico.

