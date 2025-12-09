Abogado de Gianina García Troche denunció "extorsión" para forzar la entrega de Marset

Sin embargo, indicó que hasta el momento no recibieron autorización para realizar dichas consultas médicas, pese a los insistentes pedidos presentados ante las autoridades competentes.

Denuncian "extorsión" de la Justicia paraguaya para que se entregue Marset

A su vez, el abogado reclama lo que considera "garantías básicas" de un proceso justo y describió el cuadro de García Troche como “crítico y lamentable”, asegurando que la mujer está sometida —en sus palabras— a un proceso “arbitrario” y “sin garantías”, donde considera que no se está respetando el debido proceso judicial.

En ese contexto, Moratorio también acusó al Estado paraguayo de ejercer presiones indebidas con la intención de forzar la entrega de Sebastián Marset a la justicia local. Calificó la situación como “una extorsión” orientada a obtener la colaboración del uruguayo.

Sostuvo que se está aplicando lo que denominó “derecho penal del enemigo”, afirmando que se criminaliza a García Troche únicamente por su vínculo sentimental con Marset.

Según el abogado, las autoridades estarían actuando con una lógica de persecución que excede el marco legal.

En ese mismo sentido, el abogado paraguayo Luis Samaniego calificó de "arbitrariedad y violación flagrante al debido proceso" la continuación de la prisión preventiva contra García Troche y aseguró que “Gianina es un chivo expiatorio y lo que se busca, el trofeo, es cazarle a Marset y la tienen como rehén”, denunció.

García Troche está imputada por lavado de activos provenientes del narcotráfico, en el marco de la causa A Ultranza Py. Según la Fiscalía de Paraguay, la uruguaya formó parte de la estructura criminal liderada por Marset y Miguel Insfrán, alias Tío Rico.