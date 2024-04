Pedro Sánchez se mantiene en el cargo tras cinco días de reflexión

"Si aceptamos como sociedad que la acción política permita el ataque indiscriminado a personas inocentes, no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio y la insidia hacia terceras personas, no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento de las personas que uno más quiere y respeta", ha continuado.

El presidente del Gobierno ha reconocido que la carta "pudo desconcertar" porque no obedece a un cálculo político. "Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, por lo que represento, que duele vivir esta situación que no deseo a nade. También porque sea cual sea nuestro oficio vivimos en una sociedad donde se nos exige mantener la macha a toda costa. Pero hay veces que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos caminar", ha añadido.

Sánchez ha pedido decir "basta" como sociedad a esta "degradación" de la vida pública. "He dado este paso por motivo personales pero son motivos que todo el mundo puede entender porque responden a valores troncales y familias de una sociedad como la española. No es una cuestión ideológica, hablamos de respeto, de dignidad", ha manifestado.

Sánchez ha hecho referencia a que no se puede permitir que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico, en referencia a su esposa. "Si permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, haremos un daño irreparable a la democracia", ha añadido.

Movilización del PSOE, clave

"Exigir resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Por tanto, la pregunta es sencilla. ¿Queremos esto para España?", ha seguido Sánchez.

"Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola. Es grave. Pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido, de todos los ámbitos sociales", ha destacado Sánchez.

El PSOE ha sido mencionado expresamente por Sánchez tras la convocatoria del pasado sábado en Ferraz, donde miles de personas le pidieron que se quedara. "Gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer, quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello he informado previamente al Jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la Presidencia del Gobierno", ha anunciado.

Fuente: Público