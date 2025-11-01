Varias organizaciones celebran los 20 años del No al ALCA

Programa de actividades:
Martes 4 de noviembre – Teatro Auditórium, Centro Provincial de las Artes, Sala Astor Piazzolla (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)
9:00: Bienvenida de los organizadores del evento.
Apertura: Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y representantes de las tres centrales argentinas y la UTEP.
10:00: 1era Mesa de reflexión y debate: Significado histórico de los 20 años del No al ALCA. Expositores/as: Jorge Taiana (Diputado Nacional), Héctor de la Cueva (CILAS - México), Marita González (CGT), Víctor De Gennaro (CTA-A), Manuel Bertoldi (ALBA Movimientos), Beverly Keene ((Jornada Continental) y Walter Correa (Min. de Trabajo – PBA). Moderación: Marina Cardelli (UTEP).
12:00: Acto en solidaridad con el pueblo de Haití. Henry Boisrolin, Coordinador del Comité Democrático Haitiano-Argentino.
12:30 a 14:00: Cuarto intermedio
14:05: 2da Mesa de reflexión y debate: Amenazas a las democracias. Expositores/as: Telma Luzzani (Mundo Sur), Rodolfo Aguiar (ATE – CTA-A), Sonia Alesso (CTERA – CTA-T), Antonio Lisboa (CSI - CUT Brasil), Carlos Martínez (FSM – PIT-CNT Uruguay), Misiara Oliveira (PT Brasil) y Estela Díaz (Min. de Mujeres y Diversidad – PBA. Moderación: Ivan González (Jornada Continental).
16:00: 3era Mesa de reflexión y debate: Escenarios y desafíos para la integración y la soberanía regional. Expositores/as: Rafael Freire (CSA), Mónica Valente (Foro de Sao Paulo), Eduardo Sigal (Mundo Sur), Natalia Carrau (Jornada Continental), Roberto Baggio (MST Brasil), Quintino Severo (CCSCS), Alejandro Gramajo (UTEP) y Melina Santilli (CGT). Moderación: Oscar Laborde (Mundo Sur)
18:00: Acto solidario con el pueblo de Palestina. Rafael Araya Mazri, Presidente de la Confederación Palestina, Latinoamericana y del Caribe.
Miércoles 5 de noviembre – Teatro Auditórium, Centro Provincial de las Artes, Sala Astor Piazzolla (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)
09:00 a 10.30: Mesas de debate simultáneas sobre:
* Movimiento Sindical (Teatro Auditórium)
* Movimiento de Mujeres (Teatro Auditórium)
* Juventudes (sede de ATE, 20 de septiembre 1342)
* Movimientos Sociales (Luz y Fuerza, 25 de Mayo 4115.)
12:00: Acto público en conmemoración - 20 años del No al ALCA
Oradores: Rafael Freire (Sec. Gral. CSA), Adilson Araujo (Pres. CTB Brasil – FSM), Mónica Valente (Sec. Ejec. Foro de Sao Paulo), José Olivera (Sec. RR.II. PIT-CNT), Roberto Baggio (Dir. Nac. MST), Hugo Godoy (Sec. Gral. CTA-A), Hugo Yasky (Sec. Gral. CTA-T), Marita González (RR.II. CGT) y Alejandro Gramajo (Sec. Gral. UTEP).