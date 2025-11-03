Perú rompe relaciones con México por asilo de la exprimera ministra

El Gobierno de Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México luego de revelarse que la exprimera ministra Betssy Chávez, quien afrontaba un juicio por su presunta participación en un intento de golpe de Estado, se encuentra asilada en la Embajada de ese país en Lima, informó el lunes el canciller Hugo de Zela.
"La expremier (exprimera ministra) Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú. Frente a este acto inamistoso (...) el Gobierno peruano ha decidido, en la fecha, romper relaciones diplomáticas con México", dijo el canciller en conferencia de prensa desde Lima.
“Hoy, hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú”, señaló en declaraciones difundidas por la emisora Radio Programas de Perú (RPP).
“Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido, en la fecha, romper relaciones diplomáticas con México”, aseveró.
Enojados en Perú
El canciller recordó que, durante los acontecimientos de diciembre de 2022 que significaron el término del gobierno de Pedro Castillo, "el Gobierno mexicano pretendió construir una realidad paralela frente a los acontecimientos que ocurrieron realmente en esa fecha y difundió una versión tendenciosa e ideologizada".
"Quiero resaltar que el hecho de que hayamos roto relaciones diplomáticas con México no significa que hayamos roto relaciones consulares. Por consiguiente, nuestros compatriotas en México continuaran bajo la protección de nuestros cónsules en ese país, así como los mexicanos que viven en el Perú continuaran bajo la protección de nuestros cónsules en ese país, así como los mexicanos que viven en el Perú continuaran bajo la protección de las autoridades consulares mexicanas en nuestro país", precisó.
(En base a información de Sputnik y RPP)