¿Por qué Trump amenazó con bajarse del primer debate con Kamala Harris?

Por su parte, el vocero de Harris, Brian Fallon, mencionó que su equipo buscaba que los micrófonos estén abiertos durante todo el evento.

En el debate que protagonizaron Biden y Trump meses atrás, estos se apagaban cuando no intervenían, algo que se consideraba que ayudaba a los candidatos en su desempeño.

"La vicepresidenta está preparada para hacer frente a las constantes mentiras e interrupciones de Trump en tiempo real. Trump debería dejar de esconderse detrás del botón de silencio", esgrimió Fallon en un comunicado.

En tanto, Jason Miller, asesor principal del equipo de campaña de Donald Trump, mencionó que acordaron los mismos términos que en el debate de junio, donde los micrófonos permanecían apagados. "Dijimos que no habría cambios en las reglas acordadas", comentó con malestar.

Trump dijo que no se estaba preparando mucho para el debate

Al respecto de los micrófonos Trump aclaró: "No me importa. Preferiría tenerlo, probablemente, encendido. Pero el acuerdo era que sería igual que la última vez". Además, mencionó que en realidad no se estaba preparando mucho para el cara a cara contra su nueva rival.

"No voy a dedicarle mucho tiempo. Creo que toda mi vida me he preparado para un debate", añadió Trump.

"No puedes meterte en la cabeza 30 años de conocimientos en una semana. Así que, ya sabes, hay un poco de preparación para el debate, pero siempre lo he hecho más o menos de la misma manera".