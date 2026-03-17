Portaviones de EEUU ardió 30 horas seguidas, según el New York Times

El incendio reportado la semana pasada en el portaviones USS Gerald R. Ford de la Armada de Estados Unidos (EEUU) -que se encuentra en Medio Oriente con motivo del conflicto contra Irán- se extendió por unas 30 horas, según afirmaron marineros y oficiales militares al medio New York Times.
El fuego se originó el pasado jueves 12 de marzo en el conducto de ventilación de una secadora de la lavandería principal del barco, según las fuentes que hablaron con el medio estadounidense.
Una vez que se extinguieron las llamas, más de 600 marineros y miembros de la tripulación habían perdido sus camas. Según afirmaron las fuentes, desde entonces, han estado durmiendo en el suelo y sobre mesas.
El Comando Central de EEUU informó que dos personas sufrieron heridas.
El inédito despliegue del portaviones de EEUU
Tras navegar desde el mar Caribe hasta Oriente Medio, el portaviones está entrando en su 10º mes consecutivo de operaciones. De acuerdo con el New York Times, si continúa desplegado para mediados de abril, batirá el récord del despliegue más largo de un portaviones desde la Guerra de Vietnam.
"No se puede operar un barco durante tanto tiempo y con tanta exigencia y esperar que tanto el barco como su tripulación rindan al máximo", comentó el contralmirante John F. Kirby, oficial naval retirado.
Una larga lista de fallos
El medio también señala que el incendio se suma a una larga lista de fallos que el buque ha presentado, como problemas de plomería en sus 650 inodoros. Además, fuentes militares afirmaron que se había pospuesto un importante periodo de mantenimiento, planificado para principios de este año.
Otro oficial declaró que el Pentágono está al tanto de las condiciones del portaviones y aseguró que el USS George H.W. Bush se está preparando para ser desplegado en Medio Oriente y probablemente relevar al USS Gerald R. Ford, el portaviones más grande del mundo.