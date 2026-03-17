Portaviones de EEUU ardió 30 horas seguidas, según el New York Times

El Comando Central de EEUU informó que dos personas sufrieron heridas.

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El inédito despliegue del portaviones de EEUU

Tras navegar desde el mar Caribe hasta Oriente Medio, el portaviones está entrando en su 10º mes consecutivo de operaciones. De acuerdo con el New York Times, si continúa desplegado para mediados de abril, batirá el récord del despliegue más largo de un portaviones desde la Guerra de Vietnam.

"No se puede operar un barco durante tanto tiempo y con tanta exigencia y esperar que tanto el barco como su tripulación rindan al máximo", comentó el contralmirante John F. Kirby, oficial naval retirado.

Una larga lista de fallos

El medio también señala que el incendio se suma a una larga lista de fallos que el buque ha presentado, como problemas de plomería en sus 650 inodoros. Además, fuentes militares afirmaron que se había pospuesto un importante periodo de mantenimiento, planificado para principios de este año.

Otro oficial declaró que el Pentágono está al tanto de las condiciones del portaviones y aseguró que el USS George H.W. Bush se está preparando para ser desplegado en Medio Oriente y probablemente relevar al USS Gerald R. Ford, el portaviones más grande del mundo.