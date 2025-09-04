Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Presencias | Asia |

Nadie pasa de esta esquina

Presencias y ausencias en la conmemoración de los 80 años del fin de la II GM en China

26 jefes de Estado y representantes marcaron presencia en la gran ceremonia en Beijing, las potencias occidentales fueron los grandes ausentes.

26 jefes de Estado y representantes de África, Eurasia y Medio Oriente, marcaron presencia en la gran ceremonia en Beijing, las potencias occidentales estuvieron ausentes.

China conmemoró los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y hubo presencias estratégicas y ausencias notorias... La gran ceremonia en Beijing reunió a 26 jefes de Estado y representantes de África, Eurasia y Asia Occidental, mientras que las potencias occidentales marcaron distancia con delegaciones menores o sin representación oficial.

El acto encabezado por Xi Jinping mostró el peso político de China en el Sur Global y reforzó la idea de un bloque alternativo y fuerte frente a Occidente. La asistencia de Vladimir Putin y Kim Jong Un en una foto inédita, confirmó el sesgo geopolítico del encuentro.

Presencias estratégicas

China celebró este 3 de septiembre en Beijing el 80° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, una fecha con fuerte carga simbólica que se transformó en un acto de proyección de poder militar y diplomático. El presidente Xi Jinping recibió a 26 jefes de Estado y de gobierno, en un escenario en el que las presencias y ausencias funcionaron como lectura del actual mapa internacional.

Entre los asistentes destacaron Vladimir Putin (Rusia), Kim Jong Un (Corea del Norte), Masoud Pezeshkian (Irán), Ilham Aliyev (Azerbaiyán), Alexander Lukashenko (Bielorrusia). Aquí la lista de las delegaciones destacadas de la foto que busca hacer frente a Occidente:

Vladimir Putin (Rusia)

Kim Jong Un (Corea del Norte)

Rey Norodom Sihamoni (Camboya)

Liang Qiang (Vietnam)

Thongloun Sisoulith (Laos)

Prabowo Subianto (Indonesia)

Anwar Ibrahim (Malasia)

Ukhnaagiin Khürelsükh (Mongolia)

Shehbaz Sharif (Pakistán)

Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’ (Oli) (Nepal)

Ibrahim Mohamed Solih (Maldivas)

Qasym-Zhomart Toqaev (Kazajistán)

Shavkat Mirziyoyev (Uzbekistán)

Emomali Rahmon (Tayikistán)

Sadyr Japarov (Kirguistán)

Serdar Berdimuhamedow (Turkmenistán)

Alexander Lukashenko (Bielorrusia)

Ilham Aliyev (Azerbaiyán)

Nikol Pashinián (Armenia)

Masoud Pezeshkian (Irán)

Denis Sassou-Nguesso (Congo-Brazzaville)

Emmerson Mnangagwa (Zimbabue)

Aleksandar Vui (Serbia)

Robert Fico (Eslovaquia)

Miguel Díaz-Canel (Cuba)

Min Aung Hlaing (Myanmar)

Además, participaron presidentes de parlamentos, vicepresidentes y altos representantes de países de Oceanía, Medio Oriente, Europa del Este, así como funcionarios de organizaciones internacionales como la ONU, el Banco Asiático de Desarrollo, bancos multilaterales e instancias regionales

Estuvieron presentes también ex mandatarios de Japón (Hatoyama), Suiza, Bélgica, Grecia, Italia, Rumania, Nueva Zelanda y Australia, así como familiares de combatientes aliados de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá y otros países.

Sin embargo, las ausencias fueron muy significativas: Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y buena parte de las potencias occidentales optaron por no enviar a sus líderes, o, directamente no fueron invitados a la fiesta.

