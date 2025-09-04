Presencias y ausencias en la conmemoración de los 80 años del fin de la II GM en China.

Entre los asistentes destacaron Vladimir Putin (Rusia), Kim Jong Un (Corea del Norte), Masoud Pezeshkian (Irán), Ilham Aliyev (Azerbaiyán), Alexander Lukashenko (Bielorrusia). Aquí la lista de las delegaciones destacadas de la foto que busca hacer frente a Occidente:
Vladimir Putin (Rusia)
Kim Jong Un (Corea del Norte)
Rey Norodom Sihamoni (Camboya)
Liang Qiang (Vietnam)
Thongloun Sisoulith (Laos)
Prabowo Subianto (Indonesia)
Anwar Ibrahim (Malasia)
Ukhnaagiin Khürelsükh (Mongolia)
Shehbaz Sharif (Pakistán)
Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’ (Oli) (Nepal)
Ibrahim Mohamed Solih (Maldivas)
Qasym-Zhomart Toqaev (Kazajistán)
Shavkat Mirziyoyev (Uzbekistán)
Emomali Rahmon (Tayikistán)
Sadyr Japarov (Kirguistán)
Serdar Berdimuhamedow (Turkmenistán)
Alexander Lukashenko (Bielorrusia)
Ilham Aliyev (Azerbaiyán)
Nikol Pashinián (Armenia)
Masoud Pezeshkian (Irán)
Denis Sassou-Nguesso (Congo-Brazzaville)
Emmerson Mnangagwa (Zimbabue)
Aleksandar Vui (Serbia)
Robert Fico (Eslovaquia)
Miguel Díaz-Canel (Cuba)
Min Aung Hlaing (Myanmar)
Además, participaron presidentes de parlamentos, vicepresidentes y altos representantes de países de Oceanía, Medio Oriente, Europa del Este, así como funcionarios de organizaciones internacionales como la ONU, el Banco Asiático de Desarrollo, bancos multilaterales e instancias regionales
Estuvieron presentes también ex mandatarios de Japón (Hatoyama), Suiza, Bélgica, Grecia, Italia, Rumania, Nueva Zelanda y Australia, así como familiares de combatientes aliados de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá y otros países.
Sin embargo, las ausencias fueron muy significativas: Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y buena parte de las potencias occidentales optaron por no enviar a sus líderes, o, directamente no fueron invitados a la fiesta.