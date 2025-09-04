Presencias y ausencias en la conmemoración de los 80 años del fin de la II GM en China.

Presencias estratégicas

China celebró este 3 de septiembre en Beijing el 80° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, una fecha con fuerte carga simbólica que se transformó en un acto de proyección de poder militar y diplomático. El presidente Xi Jinping recibió a 26 jefes de Estado y de gobierno, en un escenario en el que las presencias y ausencias funcionaron como lectura del actual mapa internacional.