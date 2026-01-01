Rusia acusa a Ucrania de asesinar a 24 personas en ataque con drones en la zona de Jersón

Según aseguró el gobernador a la cadena televisiva, la península de Crimea comenzó a acoger a los heridos en el ataque, y "a los pacientes más graves los trasladan al hospital clínico de la república".

Heridos en el ataque

Diez personas, entre ellas cinco menores, que resultaron heridas por un ataque ucraniano contra en la localidad de Jorlí, en la región rusa de Jersón, fueron trasladadas al hospital de Crimea, informó el ministro de Salud de la república, Alexéi Natárov.

Esta mañana, el gobernador de la región de Jersón, Vladímir Saldo, comunicó que Ucrania lanzó por la noche un ataque con drones contra un café y un hotel en la costa del mar Negro, en la localidad de Jorlí, donde los civiles celebraban el Año Nuevo. Según informes previos, más de 50 personas resultaron heridas y 24 murieron. El Comité de Investigación de Rusia abrió una investigación criminal sobre el ataque.

"Hasta la fecha, tenemos ya 10 heridos que se encuentran en el territorio de la república (...) Cinco menores están ingresados en el hospital clínico infantil republicano", comunicó Natárov ante la prensa.

El ministro precisó que, de los diez heridos tres pacientes, entre ellos un niño, se encuentran en estado grave, mientras que los demás tienen lesiones de gravedad moderada.

Además, detalló que una de las pacientes está embarazada.

Natárov señaló que todos los hospitalizados en Crimea sufrieron heridas por onda expansiva, pero afirmó que a todos ellos se les ha prestado asistencia médica oportuna.

Operación especial

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente ruso, son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.

Las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como las provincias de Jersón y Zaporozhie –territorios que habían formado parte de Ucrania– se incorporaron a Rusia a finales de septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos de autodeterminación.

(Sputnik)