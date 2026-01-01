El papa León XIV llamó a la paz en Año Nuevo: "El mundo no se salva afilando espadas"

El Papa llama a la renovación personal y colectiva

León XIV invitó a vivir el inicio de 2026 como un tiempo de renovación personal y colectiva, poniendo en el centro el perdón y la reconciliación. “Es hermoso pensar el año que comienza como un camino abierto, por descubrir, libres y portadores de libertad, perdonados y dispensadores de perdón”, expresó.

El papa subrayó que la paz no debe ser entendida como una meta lejana o abstracta, sino como una práctica cotidiana que comienza en los vínculos más cercanos y se proyecta a la vida social y política.

“Una paz desarmada y desarmante”

Durante su mensaje, el pontífice retomó conceptos de su primer documento oficial, publicado el pasado 8 de diciembre bajo el título “La paz sea con todos vosotros. Hacia una paz desarmada y desarmante”. Allí advirtió sobre el crecimiento del gasto militar global, que según señaló aumentó un 9,4 % durante 2024.

“Es un enorme esfuerzo económico que contradice las lecciones de la historia y bloquea la posibilidad de un mundo más justo”, alertó. También denunció una “desestabilización planetaria” cada vez más profunda, impulsada por el miedo al otro y por discursos políticos que justifican el rearme permanente.

Compromiso para el año que comienza

León XIV cerró su homilía con un llamado al compromiso personal y colectivo: “Que este sea nuestro propósito para los meses venideros y para toda nuestra vida cristiana”, pidió, alentando a construir una paz basada en el diálogo, el perdón y el cuidado de los más humildes.

Elegido pontífice en mayo de 2025, tras la renuncia de Francisco, León XIV ha marcado desde el inicio una línea pastoral centrada en una Iglesia abierta, moderna y comprometida con los desafíos globales. Su primer mensaje de Año Nuevo refuerza ese rumbo, con la paz como eje central.