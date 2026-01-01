Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad 2025 | crimen organizado |

año histórico

Trabajo de la Policía Nacional permitió incautaciones récord y desarticulación de redes criminales en 2025

La Policía Nacional presentó su balance anual de 2025 y afirmó que alcanzaron resultados históricos en la lucha contra contra el crimen organizado.

La Policía Nacional presentó su balance anual de 2025 con resultados históricos en la lucha contra contra el crimen organizado.

La Policía Nacional presentó su balance anual de 2025 con resultados históricos en la lucha contra contra el crimen organizado.

 DIPN
Según el informe, se imputaron 892 personas por delitos que incluyen estafas, cibercrimen, narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas. En total, se realizaron más de 1.100 allanamientos, con la incautación de 176 armas de fuego, más de $6 millones y USD 365.000 en efectivo, además de embargos de bienes por USD 251,5 millones.

Según el informe, se imputaron 892 personas por delitos que incluyen estafas, cibercrimen, narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas. En total, se realizaron más de 1.100 allanamientos, con la incautación de 176 armas de fuego, más de $6 millones y USD 365.000 en efectivo, además de embargos de bienes por USD 251,5 millones.

 Policía Nacional
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Según el informe, se imputaron 892 personas por delitos que incluyen estafas, cibercrimen, narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas. En total, se realizaron más de 1.100 allanamientos, con la incautación de 176 armas de fuego, más de $6 millones y USD 365.000 en efectivo, además de embargos de bienes por USD 251,5 millones.

Avances en la lucha contra el delito

En materia de narcotráfico, la Policía alcanzó “cifras históricas” al incautar casi 4.500 kilos de drogas y desarticular el primer laboratorio de hachís detectado en el país.

El organismo también resaltó avances en la lucha contra el crimen organizado y la cooperación internacional. Durante operativos contra la trata y el tráfico de personas, se rescataron más de 100 víctimas de explotación laboral y sexual. Además, 26 personas con notificación roja de Interpol fueron detenidas y se concretaron 43 extradiciones.

En total, la Policía participó en más de 100 operaciones contra organizaciones criminales, lo que permitió desarticular varias bandas y imputar a más de 600 personas vinculadas al crimen organizado.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar