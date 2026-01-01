Trabajo de la Policía Nacional permitió incautaciones récord y desarticulación de redes criminales en 2025

Avances en la lucha contra el delito

En materia de narcotráfico, la Policía alcanzó “cifras históricas” al incautar casi 4.500 kilos de drogas y desarticular el primer laboratorio de hachís detectado en el país.

El organismo también resaltó avances en la lucha contra el crimen organizado y la cooperación internacional. Durante operativos contra la trata y el tráfico de personas, se rescataron más de 100 víctimas de explotación laboral y sexual. Además, 26 personas con notificación roja de Interpol fueron detenidas y se concretaron 43 extradiciones.

En total, la Policía participó en más de 100 operaciones contra organizaciones criminales, lo que permitió desarticular varias bandas y imputar a más de 600 personas vinculadas al crimen organizado.