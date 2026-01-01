La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional presentó ayer su balance anual de 2025 y destacó resultados inéditos en la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, ciberdelitos, trata de personas y lavado de activos. En materia de narcotráfico, la Policía alcanzó “cifras históricas” al incautar casi 4.500 kilos de drogas y desarticular el primer laboratorio de hachís del país.
Trabajo de la Policía Nacional permitió incautaciones récord y desarticulación de redes criminales en 2025
