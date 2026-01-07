Rusia denuncia abordaje de buque civil por fuerzas navales de EE. UU

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia ha emitido una denuncia formal contra el Gobierno de los Estados Unidos tras el abordaje del buque tanquero ruso ‘Marinera’ por parte de fuerzas navales estadounidenses. Según el comunicado oficial, la intervención ocurrió en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción de cualquier Estado, lo que constituye una violación directa de las convenciones de las Naciones Unidas.