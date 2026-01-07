Rusia denuncia abordaje de buque civil por fuerzas navales de EE. UU

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia ha emitido una denuncia formal contra el Gobierno de los Estados Unidos tras el abordaje del buque tanquero ruso ‘Marinera’ por parte de fuerzas navales estadounidenses. Según el comunicado oficial, la intervención ocurrió en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción de cualquier Estado, lo que constituye una violación directa de las convenciones de las Naciones Unidas.
Interrupción de comunicaciones y persecución aérea
La Cancillería rusa informó que, tras la incursión de las fuerzas estadounidenses, se ha perdido total contacto con la embarcación. Imágenes difundidas recientemente confirman el despliegue de helicópteros militares sobrevolando el buque a baja altura.
Por su parte, la empresa propietaria del navío, BurevestMarin, detalló que el tanquero —que navega actualmente en lastre y sin carga— fue objeto de una persecución prolongada por parte de la Guardia Costera y la Armada de EE. UU., apoyada por aviones de reconocimiento P-8A Poseidon.
Estatus legal del navío
Moscú subrayó que el buque operaba bajo estricta legalidad internacional:
-
El 24 de diciembre de 2025, las autoridades estadounidenses otorgaron al ‘Marinera’ un permiso temporal para navegar bajo bandera de la Federación de Rusia.
La tripulación identificó repetidamente su carácter civil antes de la interceptación.
La empresa armadora calificó la acción como "injustificada y peligrosa", especialmente dadas las adversas condiciones climáticas en la zona.