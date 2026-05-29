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Mundo

Se extiende rebelión popular en Bolivia; reclaman renuncia del presidente

Campesinos, pueblos originarios, obreros, mineros, amas de casa, se movilizan reclamando la renuncia del presidente de Bolivia.

Crece la rebelión en Bolivia.

Crece la rebelión en Bolivia.
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"Hemos determinado tomar otras medidas, ya estamos vigilados y fichados, por eso esta reunión fue estratégica, hemos tomado nuevas acciones. La lucha continúa hasta que renuncie el presidente", confirmó Hernán Huanca, dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, en contacto con la prensa local.

Actualmente, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Tupac Katari de La Paz (oeste) se movilizan desde hace 29 días para exigir la renuncia de Paz, que lleva seis meses en el cargo.

Por su parte, Pablo Ocza, dirigente de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia (afiliados a la COB), ratificó que las bases determinaron no negociar con el Gobierno.

"En este momento ya no depende de la dirigencia asistir al diálogo con el Gobierno, porque las bases y el pueblo ya tienen esa postura firme sobre la renuncia del presidente y, en ese aspecto, no hay diálogo. Lo único que ahora se está haciendo es masificar mucho más y coordinar las movilizaciones", explicó.

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Bolivia en llamas

En la víspera, la mesa de diálogo mediada por la iglesia Católica y la Vicepresidencia de Bolivia, solicitó al Ejecutivo dejar sin efecto las órdenes de aprehensión contra los líderes de las movilizaciones.

Desde el Gobierno fue descartada la renuncia de Paz y se analizó, como último recurso, aplicar un estado de excepción para intervenir con los militares los bloqueos de rutas y las protestas.

(Sputnik)

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