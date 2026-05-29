Se extiende rebelión popular en Bolivia; reclaman renuncia del presidente

Por su parte, Pablo Ocza, dirigente de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia (afiliados a la COB), ratificó que las bases determinaron no negociar con el Gobierno.

"En este momento ya no depende de la dirigencia asistir al diálogo con el Gobierno, porque las bases y el pueblo ya tienen esa postura firme sobre la renuncia del presidente y, en ese aspecto, no hay diálogo. Lo único que ahora se está haciendo es masificar mucho más y coordinar las movilizaciones", explicó.

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Bolivia en llamas

En la víspera, la mesa de diálogo mediada por la iglesia Católica y la Vicepresidencia de Bolivia, solicitó al Ejecutivo dejar sin efecto las órdenes de aprehensión contra los líderes de las movilizaciones.

Desde el Gobierno fue descartada la renuncia de Paz y se analizó, como último recurso, aplicar un estado de excepción para intervenir con los militares los bloqueos de rutas y las protestas.

(Sputnik)