"Se investigan los motivos": agresión a Milei en un acto de campaña

Discursos de odio: riesgos

El especialista también advirtió sobre los riesgos que pueden generar ciertos discursos políticos: "Es peligroso que desde el poder se usen discursos de odio porque es probable que se terminen replicando". Labaqui recordó que en las últimas semanas Milei ha decidido modificar su estilo de comunicación hacia uno más moderado, sin insultos, a pesar de que su estrategia anterior le había dado resultados en su narrativa contra el kirchnerismo.

El analista añadió que el contexto electoral, marcado por una elevada apatía ciudadana, obliga a todos los sectores a movilizar a sus votantes: "Tanto el Gobierno como el kirchnerismo deben incentivar la participación para que la ciudadanía acuda a las urnas", concluyó.

En paralelo, la agenda política del día incluyó la presentación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados, en medio de investigaciones por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Francos ratificó el rumbo económico del Gobierno, minimizó las acusaciones de corrupción y atribuyó las críticas a lo que definió como "una operación política" del peronismo.

Carlos Castagneto, diputado opositor de Unión por la Patria, calificó la intervención de Francos como "un papelón" y señaló que el funcionario "repitió las mismas respuestas que en su última presentación al Congreso hace seis meses", en diálogo con el mismo programa.