Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Oddone | presupuesto | prioridades

"Un presupuesto audaz"

Oddone confirmó prioridades del presupuesto y adelantó novedades fiscales

Reducción de desigualdades, crecimiento, infancia y adolescencia, seguridad y salud son las proridades que guiarán el presupuesto, informó Oddone.

Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas.

Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, presentó este jueves, tras el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Yamandú Orsi, las principales líneas del proyecto de presupuesto quinquenal que será enviado al Parlamento el próximo domingo.

Oddone definió el plan como “una manifestación de rumbo de la política económica del país y de las políticas públicas en particular, en un contexto de enormes desafíos y de gran incertidumbre”. En este marco, subrayó que las prioridades se centran en crecimiento e inversión, reducción de la desigualdad y fortalecimiento de la protección social, además de la seguridad ciudadana.

Prioridades del presupuesto

El jerarca detalló que las áreas prioritarias incluyen a la infancia y la adolescencia, que concentrarán el 40% de las asignaciones presupuestales incrementales. En segundo lugar, la seguridad absorberá un 12% de esos recursos, la salud otro 12%, crecimiento tambien recibirá un 12% y la vulnerabilidad social un 10% . “Estas prioridades reflejan en la medida exacta cuáles fueron las prioridades establecidas por el programa de gobierno del Frente Amplio durante la campaña electoral”, afirmó.

De acuerdo al titular de Economía, el presupuestose estructura sobre tres principios: responsabilidad fiscal, transparencia y eficiencia. “Es un presupuesto que asume los desafíos de la restricción fiscal imperante y por tanto mantiene un horizonte de responsabilidad”, aseguró el ministro.

Oddone explicó además que el incremento presupuestal previsto crecerá progresivamente hasta alcanzar los 940 millones de dólares en 2029. Esa cifra surge de la combinación de 240 millones de dólares en asignaciones incrementales y unos 700 millones de dólares destinados a nuevas obras con recursos presupuestales.

En materia fiscal, Oddone señaló que el gobierno enfrentará “la restricción fiscal más elevada de un inicio de período de gobierno desde 1995”, y que el plan busca una convergencia hacia el equilibrio primario al final del quinquenio. Para ello, se introducirá una nueva regla fiscal con una meta de deuda de mediano plazo equivalente al 65% del PBI.

Respecto al aumento de ingresos, sostuvo que derivarán de dos fuentes, una mayor eficacia y la incorporación de adecuaciones tributarias, entre ellas la adhesión al impuesto mínimo global para las multinacionales que facturan más de US$ 750 millones .“No se trata de un impuesto nuevo para los contribuyentes, sino de una localización tributaria en territorio uruguayo”, aclaró.

También se refirió a modificaciones en el régimen de envíos express que utilizan las plataformas para compras en el exterior, como Temu (exceptuando a aquellas que se realizan en Estados Unidos). Explicó que se aplicará un gravamen de 22%, mientras se incrementará el tope de compra a 800 dólares por año. Anteriormente, se podían realizar tres compras al año, por un total de 600 dólares (200 dólares por compra).

“Es un presupuesto audaz en muchos sentidos, porque introduce innovaciones tributarias y permite darle fundamento y contenido a las iniciativas de gobierno”, dijo el ministro.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar