Trump quiere terminar con la energía limpia en el mundo y apostar a los combustibles fósiles

El alineamiento con productores como Arabia Saudita en foros internacionales para frenar límites a los plásticos derivados del petróleo refuerza la idea de una diplomacia energética regresiva, contraria a los consensos científicos que reclaman una transición rápida hacia fuentes renovables.

Impacto en India

Uno de los países más golpeados por estas medidas es India, que en los últimos años buscaba consolidarse como actor clave en el mercado de las energías renovables. La imposición de aranceles a los productos solares indios amenaza con frenar el desarrollo de su industria fotovoltaica, considerada estratégica para reducir la dependencia del carbón.

Expertos europeos y estadounidenses citados por el diario señalan que la presión de Washington ya comienza a distorsionar la política energética de varios Estados, poniendo en riesgo metas climáticas trazadas en los acuerdos internacionales.

Estados Unidos no pondrá en peligro su seguridad económica y nacional para perseguir objetivos climáticos imprecisos afirmó un portavoz de la Casa Blanca, dejando claro que la lógica de la actual administración se apoya en la seguridad energética fósil antes que en la cooperación global contra la crisis climática.