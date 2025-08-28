Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo transición energética |

Anacrónico

Trump quiere terminar con la energía limpia en el mundo y apostar a los combustibles fósiles

Donald Trump intenta frenar la transición energética en su país y ahora también busca presionar a otras naciones a depender más de los combustibles fósiles.

Donald Trump en la refinería Andeavor (Dakota del Norte) en 2017. 

 Fuente: Casa Blanca
El presidente estadounidense Donald Trump no solo intenta frenar la transición energética en su país. Ahora también utiliza la fuerza comercial y diplomática de Estados Unidos para empujar a otras naciones a depender de los combustibles fósiles. Es una estrategia que amenaza con debilitar los compromisos climáticos internacionales y busca acabar con la transición energética.

Según informó el New York Times, la administración Trump recurre a aranceles, tarifas portuarias y restricciones de visas para castigar a los países que apoyen acuerdos multilaterales de reducción de emisiones. En el caso del transporte marítimo, Washington llegó a advertir que sancionará a los Estados que voten a favor de reglas más estrictas para limitar la contaminación.

Apuesta al petróleo

Además, casi todos los acuerdos comerciales promovidos por la Casa Blanca incluyen cláusulas que obligan a los socios a comprar petróleo y gas estadounidense, consolidando así una dependencia de los combustibles fósiles en detrimento de las inversiones en energías limpias.

El alineamiento con productores como Arabia Saudita en foros internacionales para frenar límites a los plásticos derivados del petróleo refuerza la idea de una diplomacia energética regresiva, contraria a los consensos científicos que reclaman una transición rápida hacia fuentes renovables.

Impacto en India

Uno de los países más golpeados por estas medidas es India, que en los últimos años buscaba consolidarse como actor clave en el mercado de las energías renovables. La imposición de aranceles a los productos solares indios amenaza con frenar el desarrollo de su industria fotovoltaica, considerada estratégica para reducir la dependencia del carbón.

Expertos europeos y estadounidenses citados por el diario señalan que la presión de Washington ya comienza a distorsionar la política energética de varios Estados, poniendo en riesgo metas climáticas trazadas en los acuerdos internacionales.

Estados Unidos no pondrá en peligro su seguridad económica y nacional para perseguir objetivos climáticos imprecisos afirmó un portavoz de la Casa Blanca, dejando claro que la lógica de la actual administración se apoya en la seguridad energética fósil antes que en la cooperación global contra la crisis climática.

