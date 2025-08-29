Hacete socio para acceder a este contenido

Política Consejo de Ministros |

Manos a la obra

Presupuesto: de las declaraciones de Vallcorba a las 32 medidas que ya están en ejecución

El Poder Ejecutivo aseguró que cumplirá con las 63 medidas que anunció en campaña el presidente Yamandú Orsi en Colonia.

El presidente Orsi y el ministro Oddone.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
El proceso de discusión que implicó la elaboración del proyecto del Presupuesto para este período no fue fácil para el gobierno de Yamandú Orsi. En un marco de restricción fiscal importante, tal como volvió a subrayar este jueves el titular de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, muchos ministros pujaron por tener los recursos con los que afrontar lo prometido en campaña, y lo particularmente comprometido en las 63 medidas prioritarias que meses atrás definió la Torre Ejecutiva.

El camino fue harto complejo, el panorama de las cuentas públicas era peor que el esperado -se tenía un “espejismo fiscal”, al decir de Oddone.

Consejo de Ministros

Este jueves el presidente Orsi reunió al Consejo de Ministros para cerrar el Presupuesto. A juzgar por los participantes de la reunión en encuentro tuvo por único propósito dar a conocer al gabinete los lineamientos de la iniciativa presupuestal del gobierno, y prevaleció en cambio un “clima armonioso” y de entendimiento entre los secretarios de Estado, Presidencia y el equipo económico. Incluso cuando sobrevolaban las declaraciones que por la mañana se habían conocido del subsecretario de Economía, Martín Vallcorba -presente en el encuentro-, quien en un comité de base este lunes 25 de agosto afirmó que el programa del Frente Amplio era “impagable” y que no se podía cumplir.

Pero este último tema ni siquiera se abordó, y el énfasis de los jerarcas, y en el mensaje que buscaron establecer Orsi y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, fue que la atención del gobierno reside en el cumplimiento de aquellos 63 puntos -que a su vez recogen las promesas de campaña que Orsi hizo en la ciudad de Colonia el 16 de setiembre- que se detallaron en un documento repartido a todos los ministros el 25 de marzo pasado, y que incluyen todas las materias programáticas.

De hecho, Sánchez dijo a los presentes que ya hay 32 de esas medidas -más de la mitad- que se consideran “en ejecución”, y que el resto se alcanzará cuando pueda contarse con el incremento de recursos que supondrá el nuevo Presupuesto, que implicará un incremento de US$ 140 millones a partir del año que viene, pero de US$ 240 millones al final del período.

Este escenario es el que deja “tranquilo” al presidente Orsi, según transmitió a los ministros, de que “se está gestionando” y, por ello, le planteó a los secretarios de Estado que es importante “salir del ruido político y pensar en el bien para el país”.

