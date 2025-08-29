Presupuesto: de las declaraciones de Vallcorba a las 32 medidas que ya están en ejecución

Consejo de Ministros

Este jueves el presidente Orsi reunió al Consejo de Ministros para cerrar el Presupuesto. A juzgar por los participantes de la reunión en encuentro tuvo por único propósito dar a conocer al gabinete los lineamientos de la iniciativa presupuestal del gobierno, y prevaleció en cambio un “clima armonioso” y de entendimiento entre los secretarios de Estado, Presidencia y el equipo económico. Incluso cuando sobrevolaban las declaraciones que por la mañana se habían conocido del subsecretario de Economía, Martín Vallcorba -presente en el encuentro-, quien en un comité de base este lunes 25 de agosto afirmó que el programa del Frente Amplio era “impagable” y que no se podía cumplir.

Pero este último tema ni siquiera se abordó, y el énfasis de los jerarcas, y en el mensaje que buscaron establecer Orsi y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, fue que la atención del gobierno reside en el cumplimiento de aquellos 63 puntos -que a su vez recogen las promesas de campaña que Orsi hizo en la ciudad de Colonia el 16 de setiembre- que se detallaron en un documento repartido a todos los ministros el 25 de marzo pasado, y que incluyen todas las materias programáticas.

De hecho, Sánchez dijo a los presentes que ya hay 32 de esas medidas -más de la mitad- que se consideran “en ejecución”, y que el resto se alcanzará cuando pueda contarse con el incremento de recursos que supondrá el nuevo Presupuesto, que implicará un incremento de US$ 140 millones a partir del año que viene, pero de US$ 240 millones al final del período.

Este escenario es el que deja “tranquilo” al presidente Orsi, según transmitió a los ministros, de que “se está gestionando” y, por ello, le planteó a los secretarios de Estado que es importante “salir del ruido político y pensar en el bien para el país”.