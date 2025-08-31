Sesiona en China Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai 2025

Una exposición que reúne colecciones de patrimonio cultural de museos de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai se inauguró en Beijing este miércoles. Organizada por el Ministerio de Cultura y Turismo de China, la muestra se podrá visitar hasta el 16 de noviembre en el Museo Nacional de China. Con el objetivo de honrar las diversas civilizaciones y promover el desarrollo común, la exhibición presenta un total de 220 valiosos objetos culturales procedentes de 10 museos. Entre ellos se incluyen reliquias de antiguas civilizaciones, así como piezas que destacan los intercambios entre las diversas naciones a lo largo de la historia. Según el investigador del museo Wang Zhiqiang, estos artefactos no solo revelan la riqueza de las ancestrales culturas, sino que también evidencian cómo el diálogo cultural y el aprendizaje mutuo han evolucionado entre los países de la OCS a lo largo de la antigua Ruta de la Seda.

Hace más de 1.300 años, Chang’an, la actual ciudad de Xi’an, en Shaanxi, fue la ciudad más cosmopolita del mundo. Allí, las caravanas de la Ruta de la Seda comerciaban con oro, especias e ideas. Hoy la historia se repite. Con las asociaciones de la Organización de Cooperación de Shanghai y el crecimiento impulsado por la inteligencia artificial, esta tierra ancestral está recuperando su papel como punto de encuentro mundial, con robots y turistas a la cabeza de esta transformación. CGTN se ha desplazado hasta Shaanxi para contarles más.

Mientras la Semana del Cine y Televisión de la OCS da comienzo con estrellas de primer nivel y diplomacia de alfombra roja, la Oriental Film Metropolis de Qingdao, se está convirtiendo silenciosamente en el plató de una nueva Ruta de la Seda cultural. CGTN desvela cómo las asociaciones de la Organización de Cooperación de Shanghai están reescribiendo el guion del entretenimiento global.