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Mundo Cuba | Silvio Rodríguez | fusil

Ante la amenaza imperialista

Silvio Rodríguez ya tiene su fusil para defender a Cuba

El cantautor recibió un fusil AKM de manos del ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Álvaro López Miera, y en presencia del presidente Miguel Díaz-Canel.

Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba le entrega el fusil a Silvio Rodríguez.

Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba le entrega el fusil a Silvio Rodríguez.
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Por Redacción Caras y Caretas

Este viernes, el reconocido cantautor cubano, Silvio Rodríguez, recibió un fusil AKM de manos del ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, y en presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel, en un acto de propaganda enmarcado en el Día Nacional de la Defensa.

Esto sucede días después de que el artista manifestara su disposición a combatir para defender a Cuba "si se lanzan" los militares de EEUU, motivo por el cual, exigió al gobierno isleño que le otorgue un fusil para combatir en caso de ser necesario.

"El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) otorga al cantautor Silvio Rodríguez una réplica del fusil AKM y su fusil de combate en cumplimiento de su noble y revolucionario reclamo", indicó el organismo en su perfil de Facebook.

La actitud de Silvio Rodríguez "adquiere una dimensión paradigmática"

El fusil le fue entregado "en justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria ante cualquier agresión del Gobierno de EEUU".

Asimismo, desde el MINFAR resaltaron que la actitud de Rodríguez "adquiere una dimensión paradigmática".

Además, el organismo armado destacó que la entrega se realiza "en contexto de la Guerra de todo el pueblo, como expresión fehaciente de nuestra filosofía de lucha, concepto que consagra la participación de cada cubano en la defensa de la Patria".

El mensaje de trovador cubano

El pasado miércoles, en un breve comentario en su blog Segunda cita, Rodríguez escribió: " Exijo mi AKM, si se lanzan". Advirtiendo que su reacción iba a provocar la burla, aclaró enseguida: "Y conste que lo digo muy en serio".

El comentario del trovador oficialista llega en medio del incremento de la confrontación verbal entre Washington y La Habana, luego de que Donald Trump señalara que espera tener "el honor de tomar Cuba". La entrega del arma al artista se enmarca en la narrativa de resistencia y confrontación que ha vuelto a dominar el discurso oficial del régimen.

"Tomar Cuba de alguna forma, ya sea que la libere, la tome... Creo que podría hacer lo que quisiera con ella. Es una nación muy debilitada ahora mismo. Lo fueron por mucho tiempo", afirmó Trump el lunes, a lo que Díaz-Canel respondió que, de hacerlo, encontraría "una resistencia inexpugnable".

FUENTE: Diario de Cuba

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