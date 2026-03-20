Silvio Rodríguez ya tiene su fusil para defender a Cuba

La actitud de Silvio Rodríguez "adquiere una dimensión paradigmática"

El fusil le fue entregado "en justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria ante cualquier agresión del Gobierno de EEUU".

Asimismo, desde el MINFAR resaltaron que la actitud de Rodríguez "adquiere una dimensión paradigmática".

Además, el organismo armado destacó que la entrega se realiza "en contexto de la Guerra de todo el pueblo, como expresión fehaciente de nuestra filosofía de lucha, concepto que consagra la participación de cada cubano en la defensa de la Patria".

El mensaje de trovador cubano

El pasado miércoles, en un breve comentario en su blog Segunda cita, Rodríguez escribió: " Exijo mi AKM, si se lanzan". Advirtiendo que su reacción iba a provocar la burla, aclaró enseguida: "Y conste que lo digo muy en serio".

El comentario del trovador oficialista llega en medio del incremento de la confrontación verbal entre Washington y La Habana, luego de que Donald Trump señalara que espera tener "el honor de tomar Cuba". La entrega del arma al artista se enmarca en la narrativa de resistencia y confrontación que ha vuelto a dominar el discurso oficial del régimen.

"Tomar Cuba de alguna forma, ya sea que la libere, la tome... Creo que podría hacer lo que quisiera con ella. Es una nación muy debilitada ahora mismo. Lo fueron por mucho tiempo", afirmó Trump el lunes, a lo que Díaz-Canel respondió que, de hacerlo, encontraría "una resistencia inexpugnable".