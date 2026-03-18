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Mundo amenazas |

"exijo mi akm

Silvio Rodríguez reclamó un fusil para defender a Cuba ante agresión de EEUU

En las últimas semanas el gobierno de EEUU aumentó el nivel de amenazas contra Cuba sin descartar la posibilidad de una agresión armada.

Silvio Rodríguez y su defensa de Cuba.

Silvio Rodríguez y su defensa de Cuba.
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"Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio", escribió el cantautor cubano Silvio Rodríguez, de 79 años, en su blog Segunda cita, en referencia a las amenazas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

Rodríguez hacía referencia al icónico fusil de origen soviético, también conocido como AK-47, y es de uso de las fuerzas armadas y milicias cubanas.

Rodríguez, autor de más de 500 canciones, destacó la promesa del presidente Miguel Díaz-Canel de que Cuba ofrecería una "resistencia inexpugnable" al agresor.

"Ante el peor escenario, a #Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable", escribió la noche del martes en X Díaz-Canel, que también denunció los planes de Washington "para adueñarse del país.

Amenazas

El gobierno de Estados Unidos ha aumentado el nivel de amenazas contra Cuba y reforzado el bloqueo a que somete a la isla desde hace 64 años.

Cuba, en este marco, confirmó el viernes que está en conversaciones con su poderoso vecino y liberó a presos políticos en el marco de un acuerdo con el Vaticano, mediador histórico entre ambos países.

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