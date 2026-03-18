Silvio Rodríguez reclamó un fusil para defender a Cuba ante agresión de EEUU

"Ante el peor escenario, a #Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable", escribió la noche del martes en X Díaz-Canel, que también denunció los planes de Washington "para adueñarse del país.

Amenazas

El gobierno de Estados Unidos ha aumentado el nivel de amenazas contra Cuba y reforzado el bloqueo a que somete a la isla desde hace 64 años.

Cuba, en este marco, confirmó el viernes que está en conversaciones con su poderoso vecino y liberó a presos políticos en el marco de un acuerdo con el Vaticano, mediador histórico entre ambos países.