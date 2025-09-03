Nacional: una baja confirmada y Lodeiro continuría como titular

Si esto se confirma, es altamente probable que Nicolás Lodeiro vuelva a ser titular. Sería el segundo partido oficial que Lodeiro integraria la oncena inicial de Nacional.

Con buenos minutos ante River Plate, el sanducero le ganó el puesto a Rómulo Otero y Marucio Pereyra.

Mejía se pierde el partido ante Racing

El que no va a estar en el partido ante los de Sayago es el arquero Luis Mejía, que fue convocado por la selección de Panamá para jugar la doble fecha de Eliminatorias de la Concacaf.

La selección de Panamá, juega mañana de visitante ante Surinam y vuelve a jugar el próximo lunes frente a Guatemala pero esta vez de local. Por lo tanto Ignacio Suárez será el golero titular el domingo y tal vez en el partido por Copa AUF Uruguay ante Plaza Colonia, ya que el arquero estaría llegando a Montevideo un día antes del choque ante los patas blancas.

Vuelve Carneiro

Está practicamente confirmado que Gonzalo Carneiro vuelva a la convocatoria, luego de superar una inflamación en uno de los dedos del pie.

El delantero viene entrenando de buena manera y es probable que ocupe un lugar en el banco de suplentes. Seguramente Carneiro sea titular la semana próxima ante Plaza Colonia por la Copa AUF Uruguay.