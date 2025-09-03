"Un presupuesto de izquierda en un gobierno de izquierda", dijo Pereira

"Alcanzar la equidad"

Los argumentos puestos arriba de la mesa rondaron los que ya se han conocido. Pereira señaló que el proyecto busca "alcanzar la equidad", y arremetió contra la pasada administración por la "mala gestión", que obligó al actual gobierno a "hacer ajustes de las cuentas públicas". En ese sentido, aseguró que el Poder Ejecutivo confeccionó un proyecto que "no recorta el gasto", sino que hace que "los que tienen más paguen más". "Eso es una concepción de un gobierno de izquierda", dijo, y enfatizó en varias oportunidades que el texto tiene una "íntima relación con el programa del FA".

"No somos una fuerza política independiente, somos una fuerza política de gobierno y estamos profundamente orgullosos de ser la fuerza de este gobierno", aseguró Pereira. "Ese orgullo lo vamos a apalancar cumpliendo el programa, pero no exigiendo desde la vereda de enfrente", lanzó, y comenzó a enumerar una serie de medidas que, según dijo, ya generaron que el gobierno cumpliera el 51% de las 63 medidas comprometidas. En ese sentido, habló de las tierras para el Instituto Nacional de Colonización, el salario real, el bono escolar y el diálogo por la seguridad social.

En el cierre de su exposición, citó al expresidente Tabaré Vázquez: "Tenemos que buscar] la construcción de un Uruguay donde nacer no sea un problema, donde ser joven no sea sospechoso y donde envejecer no sea una condena".