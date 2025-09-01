Maduro se pronunció sobre el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe.

El gobernante también agradeció a la sociedad civil norteamericana que rechaza la escalada militar. “Quiero agradecer la solidaridad abierta, en el pueblo de los Estados Unidos, que cada día rechazan más los deseos de su gobierno de meter a Venezuela en una guerra contra América Latina y el Caribe”, sostuvo.

Durante la conferencia, Maduro también se refirió a su identidad política. “Soy un obrero, no soy magnate, no tengo negocios, la única riqueza que tengo es moral. Soy un obrero combatiente”, afirmó, destacando que su origen está en los barrios de Caracas.

Asimismo, recordó la vigencia del legado de Hugo Chávez, al cumplirse doce años de su muerte. “El comandante Chávez partió hace 12 años y sus ideas siguen, su obra y el socialismo revolucionario sigue hoy en día. Luchamos contra las sanciones, el bloqueo y las vencimos”, dijo, reivindicando además que el sistema económico venezolano “hoy es robusto”.

Dominación global

Finalmente, el mandatario alertó sobre el resurgimiento de viejas formas de dominación global: “Todavía hay quien quiere imponer supremacismos y vernos desde lejos como la época de la colonización”, señaló, al tiempo que destacó que “se está levantando una conciencia mundial que no permitirá bajo ninguna circunstancia que se imponga un nuevo tipo de supremacismo”.

Fuente: Telesur