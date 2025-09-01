El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó este lunes a más de 330 periodistas de medios internacionales en una conferencia de prensa destinada a fijar posición frente al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe. El mandatario denunció la presencia de “8 buques de guerra, 1.200 misiles y un submarino nuclear” apuntando hacia su país, lo que calificó como “la máxima amenaza para América Latina en su historia”.
Conferencia de prensa internacional
Maduro se pronunció sobre el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe
