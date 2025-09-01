Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo

Conferencia de prensa internacional

Maduro se pronunció sobre el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

Ante el despliegue de ocho buques de guerra y un submarino nuclear estadounidense en el mar Caribe, el presidente de Venzuela calificó el hecho como "la máxima amenaza para América Latina en su historia".

 Foto: Telesur
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó este lunes a más de 330 periodistas de medios internacionales en una conferencia de prensa destinada a fijar posición frente al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe. El mandatario denunció la presencia de “8 buques de guerra, 1.200 misiles y un submarino nuclear” apuntando hacia su país, lo que calificó como “la máxima amenaza para América Latina en su historia”.

“La mafia de Miami ha tomado el poder político de la Casa Blanca y del Departamento de Estado norteamericano”, advirtió Maduro. Según el jefe de Estado, estas corrientes imponen “su visión extremista” en la política hacia la región, con implicancias que trascienden a Venezuela: “Porque amenazar a Venezuela, es amenazar al continente entero”.

Diálogo con Washington

En ese marco, el mandatario insistió en que su gobierno ha mantenido la vocación de diálogo con Washington, aunque reconoció que los canales existentes “están maltrechos” y criticó lo que definió como “diplomacia con cañoneras”. En un mensaje directo, acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, de querer “llenarle las manos de sangre, sangre caribeña y latina” al presidente estadounidense Donald Trump.

El gobernante también agradeció a la sociedad civil norteamericana que rechaza la escalada militar. “Quiero agradecer la solidaridad abierta, en el pueblo de los Estados Unidos, que cada día rechazan más los deseos de su gobierno de meter a Venezuela en una guerra contra América Latina y el Caribe”, sostuvo.

Durante la conferencia, Maduro también se refirió a su identidad política. “Soy un obrero, no soy magnate, no tengo negocios, la única riqueza que tengo es moral. Soy un obrero combatiente”, afirmó, destacando que su origen está en los barrios de Caracas.

Asimismo, recordó la vigencia del legado de Hugo Chávez, al cumplirse doce años de su muerte. “El comandante Chávez partió hace 12 años y sus ideas siguen, su obra y el socialismo revolucionario sigue hoy en día. Luchamos contra las sanciones, el bloqueo y las vencimos”, dijo, reivindicando además que el sistema económico venezolano “hoy es robusto”.

Dominación global

Finalmente, el mandatario alertó sobre el resurgimiento de viejas formas de dominación global: “Todavía hay quien quiere imponer supremacismos y vernos desde lejos como la época de la colonización”, señaló, al tiempo que destacó que “se está levantando una conciencia mundial que no permitirá bajo ninguna circunstancia que se imponga un nuevo tipo de supremacismo”.

Fuente: Telesur

