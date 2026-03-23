Tragedia: choque entre avión y camión de bomberos deja dos muertos y decenas de heridos

41 heridos en total: De los cuales 32 ya han sido dados de alta.

Estado crítico: Varios pasajeros presentan lesiones de gravedad.

Rescatistas: Dos miembros del cuerpo de emergencias permanecen hospitalizados en estado estable.

Paralización del tráfico aéreo

A bordo del avión viajaban 76 personas, quienes vivieron momentos de pánico mientras la cabina y la parte frontal del aparato resultaban severamente dañadas. Como consecuencia directa, las autoridades han ordenado el cierre del aeropuerto, inicialmente hasta la tarde de este lunes, para permitir las labores de investigación de la NTSB (Junta Nacional de Seguridad en el Transporte).

Este suceso agrava la situación en LaGuardia, que ya presentaba retrasos significativos debido al mal tiempo y fallos en los controles de seguridad. Miles de pasajeros se ven afectados por cancelaciones masivas y bloqueos en los accesos terrestres a la terminal.