El aeropuerto LaGuardia permanece bajo cierre total tras la tragedia. Un fatal accidente ocurrió la noche del domingo, cuando un avión de pasajeros colisionó contra un vehículo de emergencia en plena pista de aterrizaje. El incidente ha provocado la suspensión indefinida de operaciones y una crisis logística en la terminal neoyorquina.
Nueva York
Tragedia: choque entre avión y camión de bomberos deja dos muertos y decenas de heridos
Dos fallecidos y 41 heridos tras el impacto de un avión de Air Canada con un camión de bomberos en LaGuardia. El aeropuerto continúa cerrado.