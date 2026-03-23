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Mundo avión | Bomberos | Nueva York

Nueva York

Tragedia: choque entre avión y camión de bomberos deja dos muertos y decenas de heridos

Dos fallecidos y 41 heridos tras el impacto de un avión de Air Canada con un camión de bomberos en LaGuardia. El aeropuerto continúa cerrado.

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El aeropuerto LaGuardia permanece bajo cierre total tras la tragedia. Un fatal accidente ocurrió la noche del domingo, cuando un avión de pasajeros colisionó contra un vehículo de emergencia en plena pista de aterrizaje. El incidente ha provocado la suspensión indefinida de operaciones y una crisis logística en la terminal neoyorquina.

El accidente se registró a las 21:40 horas, involucrando a un CRJ-900 de Air Canada Express procedente de Montreal. Según los informes preliminares, la aeronave impactó contra un camión de bomberos que se encontraba en la pista atendiendo una emergencia previa.

Kathryn Garcia, directora de la autoridad portuaria, confirmó el fallecimiento del piloto y el copiloto de la aeronave. El balance de víctimas incluye:

  • 41 heridos en total: De los cuales 32 ya han sido dados de alta.

  • Estado crítico: Varios pasajeros presentan lesiones de gravedad.

  • Rescatistas: Dos miembros del cuerpo de emergencias permanecen hospitalizados en estado estable.

Paralización del tráfico aéreo

A bordo del avión viajaban 76 personas, quienes vivieron momentos de pánico mientras la cabina y la parte frontal del aparato resultaban severamente dañadas. Como consecuencia directa, las autoridades han ordenado el cierre del aeropuerto, inicialmente hasta la tarde de este lunes, para permitir las labores de investigación de la NTSB (Junta Nacional de Seguridad en el Transporte).

Este suceso agrava la situación en LaGuardia, que ya presentaba retrasos significativos debido al mal tiempo y fallos en los controles de seguridad. Miles de pasajeros se ven afectados por cancelaciones masivas y bloqueos en los accesos terrestres a la terminal.

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