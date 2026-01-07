Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Donald Trump |

diálogo

Trump confirma que habló con Petro y que acordaron reunirse en breve

Petro le planteó a Trump la necesidad de restablecer las relaciones directas entre cancillerías y presidentes.

Trump dialogó con Petro.

El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó el miércoles que habló con su par colombiano, Gustavo Petro, sobre drogas, entre otros temas, y que acordaron reunirse en el futuro cercano.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecio su llamada y el tono, y espero reunirme con él en el futuro cercano (...) La reunión será en la Casa Blanca en Washington", escribió Trump en la red Truth Social.

Agregó que se están acordando los detalles de la reunión entre el secretario de Estado (canciller), Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio.

Según trascendió, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó el miércoles que durante una conversación telefónica solicitó a su homólogo estadounidense Donald Trump que se restablezcan las relaciones directas entre ambos países.

"En la conversación traté dos temas, se restablezcan las relaciones directas entre cancillerías y presidente. Si no se dialoga, hay guerra", señaló durante un discurso en la plaza de Bolívar, de Bogotá.

El segundo tema planteado por Petro fueron las cifras en su lucha contra el narcotráfico.

Trump, por su parte, confirmó en su cuenta de la red Truth Social que habló con el mandatario colombiano y que espera poder reunirse con él en Washington.

Primer diálogo

Este es el primer diálogo entre ambos desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en enero de 2024.

Las tensiones entre EEUU y Colombia escalaron desde entonces, entre acusaciones de Trump contra Petro por la producción de cocaína en el país sudamericano.

Temas como la migración, la lucha contra las drogas y, recientemente, el operativo en territorio venezolano que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro han sido los puntos críticos de la relación.

(Sputnik)

