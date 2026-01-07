Trump confirma que habló con Petro y que acordaron reunirse en breve

Según trascendió, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó el miércoles que durante una conversación telefónica solicitó a su homólogo estadounidense Donald Trump que se restablezcan las relaciones directas entre ambos países.

"En la conversación traté dos temas, se restablezcan las relaciones directas entre cancillerías y presidente. Si no se dialoga, hay guerra", señaló durante un discurso en la plaza de Bolívar, de Bogotá.

El segundo tema planteado por Petro fueron las cifras en su lucha contra el narcotráfico.

Trump, por su parte, confirmó en su cuenta de la red Truth Social que habló con el mandatario colombiano y que espera poder reunirse con él en Washington.

Primer diálogo

Este es el primer diálogo entre ambos desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en enero de 2024.

Las tensiones entre EEUU y Colombia escalaron desde entonces, entre acusaciones de Trump contra Petro por la producción de cocaína en el país sudamericano.

Temas como la migración, la lucha contra las drogas y, recientemente, el operativo en territorio venezolano que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro han sido los puntos críticos de la relación.

(Sputnik)