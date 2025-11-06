Cómo Zohran Mamdani triunfó sobre un establishment decrépito

Un trabajo crucial

Precisamente por esa contingencia, el trabajo que posicionó a la izquierda para aprovechar esa oportunidad fue crucial. Una parte significativa de ese trabajo fue realizada por los Democratic Socialists of America (DSA) de la ciudad de Nueva York (NYC-DSA), que durante la última década se ha dedicado a elegir candidatos como Mamdani para el concejo municipal y la legislatura estatal. Este capítulo y su capítulo hermano del valle de Mid-Hudson han elegido a nueve legisladores estatales y dos concejales, todos comprometidos con la causa de la clase trabajadora. Las elecciones para la alcaldía no formaban parte del plan de la NYC-DSA hace ocho años, pero si nuestro capítulo no hubiera trabajado incansablemente en las trincheras de las carreras para la asamblea estatal, la capacidad organizativa, las relaciones de coalición, la credibilidad y, lo más importante, el candidato, no habrían existido para una contienda como esta.

Esa capacidad organizativa también ha moldeado la forma en que se llevó a cabo la campaña. La NYC-DSA ha desarrollado a lo largo de los años una ética de campaña única, centrada en el «campo» —es decir, el puerta a puerta realizado por miles de voluntarios individuales—. Para la NYC-DSA, el puerta a puerta no es simplemente una táctica para ganar votos (aunque también lo es); es una forma de incorporar a la gente común directamente en la campaña como un proyecto colectivo, como participantes y coorganizadores, más que como observadores y simpatizantes. Mamdani entiende claramente que su operación de 90 000 voluntarios fue clave para su éxito, y no es casualidad que esa operación haya sido dirigida por la veterana militante de DSA Tascha Van Auken; la campaña se apoyó (y mejoró) en una ética organizativa y una pericia técnica desarrolladas a lo largo de años de campañas ganadas y perdidas dentro de la DSA.

Esta ética de participación masiva explica más de lo que la mayoría de los observadores externos entenderán sobre el poder de la campaña de Mamdani. No ha habido en mi vida un momento en que la brecha entre el deseo politizado de la gente (trabajar colectivamente para cambiar el mundo) y las oportunidades que se le ofrecen haya sido mayor. En estas circunstancias, la capacidad de la campaña de Mamdani para ofrecer a las personas no solo esperanza, sino también la posibilidad de trabajar por el cambio y construir lazos con sus vecinos, ha resultado revolucionaria.

Los rivales de Mamdani

Aun así, la campaña bien podría haberse hundido ante oponentes más fuertes. He oído decir a muchas personas este ciclo que Zohran ha tenido suerte con sus rivales: suerte de que Adams fuera corrupto y estuviera endeudado con Trump, y suerte de que Andrew Cuomo fuera un exgobernador desacreditado, dotado de una especie de anticarisma esquelético, que cayó en desgracia por acoso sexual y cuyas políticas durante sus años como gobernador son en gran parte responsables de todo lo que hoy está mal en la ciudad de Nueva York.

Ciertamente, si los donantes multimillonarios que respaldaron primero a Adams y luego a Cuomo hubieran encontrado un mejor abanderado, la contienda podría haber sido diferente. Pero les propongo que su fracaso no se debe exactamente —o no exclusivamente— a la mala suerte. Hay razones estructurales por las cuales los candidatos centristas son tan malos, razones que también quedaron muy en evidencia en la campaña presidencial del año pasado.

Un Partido Demócrata cada vez más desconectado de cualquier base significativa y desprovisto incluso de una estructura interna coherente termina dominado por quien esté en la cima y quien pueda recaudar más donaciones; no es casualidad que esas personas resulten ser candidatos mediocres, desconectados, propensos al escándalo y a la corrupción, ni es casualidad que, incluso cuando los donantes centristas pueden ver que se avecina un desastre para ellos (Joe Biden en el verano de 2024, Cuomo inmediatamente después de las primarias de este año), carezcan de la capacidad colectiva para detenerlo. Esta forma de fracaso está incorporada al sistema; el sistema es lo que es y eleva sistemáticamente a personas como Adams y Cuomo al poder.

Más sorprendente, al menos para mí, fue el éxito de Zohran en dominar el ala progresista en las primarias. Este es el punto en el que más me tienta alzar las manos y culpar a la contingencia: por razones que la ciencia aún no comprende del todo, algunas personas simplemente son más carismáticas que otras.

Eso explica parte —pero no todo—. Un amplio espectro de políticos incluso progresistas está atrapado en un modelo mental en el que los votantes se ubican en un espectro de izquierda a derecha; en ese modelo, si los votantes se desplazan hacia la derecha (como parecía suceder en 2024), entonces uno también se mueve hacia la derecha. Actualmente existe una pequeña industria de comentaristas demócratas que insisten en que, si los demócratas quieren vencer a Trump, deben concentrarse en los temas prácticos de la vida cotidiana; en estos tiempos sin precedentes, dicen, es demasiado arriesgado aspirar a medidas sin precedentes.

Esta visión del mundo genera resultados cada vez más absurdos (Trump está ganando porque se concentra en los «temas cotidianos», como secuestrar trabajadores de la construcción y contagiar de sarampión a los niños). Pero los candidatos «progresistas» compartían esta visión, y eso los llevó a malinterpretar profundamente el momento político. Los votantes no estaban cansados de los extremos y buscando el centro; no estaban cansados del progresismo de Biden y buscando sentido común; estaban cansados de un statu quo que claramente no funciona ni como política (no pueden pagar el alquiler) ni como política institucional (gobernados por fascistas), y buscaban algo agresivamente nuevo. Zohran ofreció eso.

Esta dimensión de la campaña no puede entenderse al margen de la guerra en Gaza. Cuando Mamdani anunció su candidatura, su apoyo rigurosamente principista y público a los derechos palestinos fue considerado su mayor desventaja como candidato —incluso más que su compromiso socialista democrático—. Resultó ser todo lo contrario: un poderoso activo. Muchos votantes (particularmente, aunque no exclusivamente, jóvenes y musulmanes) estaban cada vez más disgustados por la evidente apología deshonesta de los demócratas tradicionales ante el genocidio israelí; la negativa de Mamdani a comprometerse en este tema y su exigencia de igualdad de derechos para los palestinos se convirtieron en una señal de su valentía y autenticidad, no solo respecto a Israel-Palestina, sino de manera más general. Muchos votantes tal vez no tuvieran una postura clara sobre la solución de dos Estados, pero estaban hartos de las mentiras y evasivas.

¿Qué pasa ahora?

La elección de Mamdani representa un éxito más allá de los sueños más ambiciosos de la mayoría de los socialistas neoyorquinos de hace ocho, cuatro o dos años. Pero, como muchos han señalado, esto es solo el comienzo de la lucha. Mucho dependerá de lo que logremos hacer juntos como ciudad en los próximos cuatro años, tanto para ofrecer soluciones públicas a crisis como la vivienda y el cuidado infantil como, ante todo, para proteger a los cientos de miles de inmigrantes de Nueva York de la campaña de limpieza étnica de Trump.

Ciertamente no hay ninguna garantía de éxito. Pero para los neoyorquinos, una administración Mamdani ofrece la oportunidad de contraatacar —y para los socialistas de todo el país, su campaña ofrece un modelo para construir la infraestructura necesaria para conquistar el poder.

(Por Michael Kinnucan, vía Jacobin)