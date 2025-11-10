El cierre de gobierno en EEUU había sido declarado hace más de un mes, enlenteciendo durante semanas una enorme cantidad de trámites y procesos. El más reciente episodio tuvo que ver con la afectación de más de 5000 vuelos internos, que fueron cancelados o aplazados debido a una orden del Gobierno Federal a las líneas aéreas para disminuir sus operaciones.
Acuerdo en el Senado de EEUU permite levantar el cierre de gobierno
El acuerdo sobre financiación del gobierno de EEUU se logró luego de que 8 senadores demócratas dieran su voto positivo