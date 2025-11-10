Hacete socio para acceder a este contenido

Internacionales | EEUU | Nueva York | Donald Trump

Acuerdo en el Senado de EEUU permite levantar el cierre de gobierno

El acuerdo sobre financiación del gobierno de EEUU se logró luego de que 8 senadores demócratas dieran su voto positivo

Con los votos de 8 senadores demócratas se logra desempantanar el levantamiento del cierre gubernamental que lleva 40 días en EEUU

El cierre de gobierno en EEUU había sido declarado hace más de un mes, enlenteciendo durante semanas una enorme cantidad de trámites y procesos. El más reciente episodio tuvo que ver con la afectación de más de 5000 vuelos internos, que fueron cancelados o aplazados debido a una orden del Gobierno Federal a las líneas aéreas para disminuir sus operaciones.

Dentro de los debates llevados a cabo durante todo el fin de semana, finalmente el domingo 9 se logró desempantanar el debate, que en resumen fue debido a la presión del Partido Demócrata sobre la administración de Donald Trump por los brutales recortes presupuestales y administrativos que ha aplicado desde su llegada hace ya 9 meses.

