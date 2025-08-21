EEUU despliega escuadrón anfibio en el Caribe, intensificando las tensiones con Venezuela

"Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros", afirmó Maduro, advirtiendo que "ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela".

Condena de líderes latinoamericanos

Las acciones de Estados Unidos han provocado un fuerte rechazo entre varios líderes de la región. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, criticó la operación como un acto de injerencia, enfatizando que su país está en contra del intervencionismo.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió sobre las graves consecuencias de una posible intervención militar. "Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema de que se arrastran a Colombia a lo mismo", declaró.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, condenó el uso de la lucha contra el narcotráfico como pretexto para las ambiciones de Washington. Además, instó a los gobiernos y a la comunidad internacional a "condenar esta irracional arremetida".

(Con información de RT)