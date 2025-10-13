Trump exige al presidente israelí indulto para Netanyahu y sacude el escenario político en Jerusalén

El presidente estadounidense elogió a Netanyahu por haber tenido, según él, el “coraje” de poner fin a la guerra. Actualmente existe una orden de arresto de la CPI contra Netanyahu por acusaciones de crímenes de guerra en Gaza. En los últimos dos años, la guerra de Israel contra Gaza ha matado a más de 67.000 palestinos en el enclave costero. (Al Jazeera)

Herzog, sin embargo, no había tomado ninguna medida al respecto hasta ahora.

Desde 2019, Netanyahu enfrenta cargos por soborno, fraude y abuso de confianza, con un proceso judicial activo desde 2020.

El debate sobre su inmunidad ha sido central en la política israelí, y su gobierno no ha podido eludir la tensión que genera tener un primer ministro sometido a juicio. Más grave aún, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto internacional contra Netanyahu en noviembre de 2024 por sus crímenes de guerra durante el conflicto en Gaza.

Los países firmantes del Estatuto de Roma estarían legalmente obligados a detenerlo si viajara a esos territorios.

Ante esa situación, el respaldo de Trump adquiere una relevancia geopolítica mayor ya que no solo está reclamando un indulto por motivos nacionales, sino intentando proteger a un aliado frente a denuncias internacionales.

¿Giro diplomático?

En su alocución, Trump no se limitó a defender a Netanyahu, también abordó el conflicto israelí-palestino, instando al mundo árabe a distanciarse del extremismo y ofreciendo una mano de paz a Irán. “La mano de la amistad y la cooperación está abierta”, dijo el mandatario. Destacó que “la elección para los palestinos no podría ser más clara”.

Además, celebró que Netanyahu "tuvo el coraje de detener la guerra en Gaza", en un momento en que las pérdidas humanas y materiales ascienden a más de 67.000 palestinos asesinados por Israel según algunas estimaciones del conflicto.

Trump también afirmó que la amenaza de Hezbolá desde Líbano ha sido “totalmente desmantelada” y celebró el planeado alto del fuego.