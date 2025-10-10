Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Trump | Steven Cheung |

berrinche

Trump se quedó sin el Nobel de la Paz y la Casa Blanca no lo supera

“Tiene corazón de humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad”, dijo sobre Trump su director de Comunicaciones, Steven Cheung.

Donald Trump, presidente de EE.UU.

Donald Trump, presidente de EE.UU.

 Foto: Shealah Craighead
Por Redacción Caras y Caretas

La Casa Blanca se mostró indignada porque el Premio Nobel de la Paz 2025 no fue para Donald Trump. El galardón, que este año distinguió a la opositora venezolana María Corina Machado, provocó un comunicado del director de Comunicaciones del expresidente, Steven Cheung, quien acusó al comité noruego de “anteponer la política a la paz”.

Aparentemente, para el trumpismo, la intervención del presidente estadounidense para la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamas lo convertían en un candidato natural al Nobel. “Tiene corazón de humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad”, argumentó Cheung en una publicación de la red social X.

En el mismo mensaje, el funcionario de Estado aseguró que “el presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”.

Página 12 recordó que Trump había expresado en varias ocasiones su deseo de obtener el Nobel de la Paz y que incluso llegó a atribuirse la resolución de “ocho guerras” que, en rigor, no tuvieron acuerdos formales de paz, según consignó el medio.

(Con información de Página 12)

