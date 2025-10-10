La Casa Blanca se mostró indignada porque el Premio Nobel de la Paz 2025 no fue para Donald Trump. El galardón, que este año distinguió a la opositora venezolana María Corina Machado, provocó un comunicado del director de Comunicaciones del expresidente, Steven Cheung, quien acusó al comité noruego de “anteponer la política a la paz”.
berrinche
Trump se quedó sin el Nobel de la Paz y la Casa Blanca no lo supera
“Tiene corazón de humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad”, dijo sobre Trump su director de Comunicaciones, Steven Cheung.