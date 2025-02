Trump y Zelenski a los gritos en el Salón Oval: "Su país tiene graves problemas. No ganará""

"Su país está en grandes problemas. Sé que no está ganando. No está ganando esto. Estamos tratando de resolver un problema. No nos digan lo que vamos a sentir, porque ustedes no están en posición de dictar eso", dijo Trump a Zelenski, en una tensa rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump reclama

"Sr. presidente, nos quedamos en nuestro país, manteniéndonos fuertes", contestó Zelenski, agregando que han estado "solos desde el principio de la guerra" y están agradecidos por todo el apoyo y ayuda que han recibido. "Dije 'gracias' en este despacho, y no solo en este despacho. Dije 'gracias'", insistió.

Mostrando una aparente irritación a estas alturas de la conversación, Trump prosiguió recordándole que el Gobierno estadounidense destinó a Kiev 350.000 millones de dólares en ayuda.

"Le dimos equipos militares, y sus hombres son valientes, pero tuvieron que utilizar nuestros equipos militares. Si usted no hubiera tenido nuestros equipos militares, esta guerra habría terminado en dos semanas", recalcó.

En otro tramo del altercado, Trump emplazó a Zelenski a poner de su parte para llegar a un acuerdo o Washington abandonaría a Kiev.

"El problema es que te he dado poder para ser un tipo duro, y no creo que serías un tipo duro sin EEUU, y tu gente es muy valiente, pero o vas a hacer un trato o nos vamos, y si nos vamos, lucharás hasta el final (...) No estás actuando en absoluto agradecido. Y eso no es algo agradable", le dijo Trump a su interlocutor.

Sigue la humillación

"Es bueno para el pueblo estadounidense ver lo que está pasando", concluyó Trump, y resaltó que cree que "es muy importante" y por eso lo dejó estar "por tanto tiempo", pero que Zelenski debe estar agradecido. "Usted tiene que estar agradecido", le repitió a Zelenski. "Usted no tiene las cartas, está enterrado allí, su gente se está muriendo, se está quedando sin soldados", aseveró.

"Juegan con la vida de millones de personas y juegan con la Tercera Guerra Mundial. Están faltando al respeto a nuestro país", denunció. "Están en una situación difícil en este momento. No tienen cartas fuertes en la mano", agregó.

A la pregunta de Zelenski de si podía responder a todas esas afirmaciones, Trump expresó: "No, ya ha dicho demasiado. Su país tiene graves problemas. No ganará".

El líder ucraniano había llegado a la Casa Blanca para firmar un acuerdo sobre la explotación de tierras raras, pero la rueda de prensa previa a su reunión con Trump derivó en una discusión, tras la cual la delegación visitante abandonó el emblemático edificio de la capitalina avenida Pensilvania.

""He determinado que el presidente Zelenski no está listo para la paz si EEUU está involucrado (…) Él faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su preciada Oficina Oval. Puede regresar cuando esté listo para la paz", escribió luego Trump en su plataforma Truth Social.

(En base a Sputnik y RT)