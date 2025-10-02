Un barco de la flotilla habría logrado evadir el asedio de Israel y estaría por tocar tierra en Gaza

Según varios informes la embarcación Marinette que hacía parte de la flotilla SUMUD, habría logrado evadir el cerco naval de Israel y estaría por tocar tierra en Gaza, aunque no se ha logrado mantener contacto con la tripulación, posiblemente hayan podido continuar su viaje luego de que las fuerzas de seguridad Israelíes anunciaron el fin de la operación en alta mar.