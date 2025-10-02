Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo flotilla | Gaza | Israel

Video en vivo

Un barco de la flotilla habría logrado evadir el asedio de Israel y estaría por tocar tierra en Gaza

Aunque en principio se había hablado del Mikeno, finalmente fue el Marinette, una lancha de pequeñas dimensiones que también hacía parte de la flotilla.

Casi la totalidad de la flotilla fue detenida salvo por la embarcación Mikeno, que estaría a punto de llegar a Gaza

Casi la totalidad de la flotilla fue detenida salvo por la embarcación Mikeno, que estaría a punto de llegar a Gaza
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Según varios informes la embarcación Marinette que hacía parte de la flotilla SUMUD, habría logrado evadir el cerco naval de Israel y estaría por tocar tierra en Gaza, aunque no se ha logrado mantener contacto con la tripulación, posiblemente hayan podido continuar su viaje luego de que las fuerzas de seguridad Israelíes anunciaron el fin de la operación en alta mar.

¿Cerca de Gaza?

En la transmisión que puede verse por YouTube, se monitorea la distancia a la que se encuentran de la costa de Gaza y se puede ver también cómo se separaron del grueso de los barcos que fueron interceptados.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar