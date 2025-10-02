Flotilla Global Sumud denuncia "ataque ilegal" de Israel y exige liberación de 40 barcos y tripulantes

Preocupación por la seguridad de los tripulantes

Se estima que más de 200 personas se encontraban a bordo de las naves secuestradas. El paradero y el estado de los participantes y la tripulación sigue sin confirmarse.

La Flotilla Global Sumud hace un llamamiento urgente a la comunidad internacional:

“Instamos a los gobiernos y a las instituciones internacionales a exigir la seguridad y liberación inmediatas de todos los tripulantes. Esta operación de abordaje es una flagrante violación del derecho internacional en aguas internacionales.”

La misión continúa

A pesar de las acciones intimidatorias de Israel, los organizadores han asegurado que las intercepciones "no nos disuadirán". Doce barcos restantes continúan su rumbo hacia la Franja de Gaza en un intento por abrir un corredor humanitario y romper el bloqueo marítimo.

La acción israelí ha provocado un contundente rechazo internacional, con gobiernos, organizaciones y ciudadanos en el mundo manifestándose en protesta.

La Flotilla Global Sumud reafirma su compromiso con el objetivo humanitario de la misión y exige el fin del bloqueo.