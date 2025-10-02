Hacete socio para acceder a este contenido

Valizas | condenados | homicidio

Alcohol, discusión y puñaladas

Aclararon homicidio ocurrido en la calle principal de Valizas: dos hombres fueron condenados

La Justicia condenó a dos hombres, de 35 y 24 años, como autor y coautor del homicidio de un hombre de 45 años ocurrido el martes 30 en la Barra de Valizas.

Dos hombres fueron condenados por el homicidio de un hombre en Valizas. 
Por Redacción Caras y Caretas

El cuerpo sin vida del hombre de 45 años apuñalado fue encontrado a las 9 de la mañana del martes 30 de setiembre a pocos metros de la comisaría de Barra de Valizas, hacia donde la víctima se dirigía para denunciar al atacante, pero se desvaneció y falleció en el camino. Un vecino fue quien alertó a la Policía.

La investigación del homicidio en Valizas

Enterado del caso, el fiscal actuante dispuso diversas diligencias, incluyendo relevamiento por parte de Policía Científica y Forense en la zona donde fue hallado el cuerpo, al tiempo que efectivos policiales se dirigieron al lugar donde se generó la discusión previa al crimen.

Tras la recolección de diversos elementos e indicios, se pudo establecer que la víctima había estado bebiendo con varias personas en un comercio de la zona. manteniendo altercados con algunas de ellas.

Tras nuevas coordinaciones con la Fiscalía del caso, se efectuó un allanamiento en una finca, habitada por un hombre de 47 años, donde se incautó un celular y otros efectos de relevancia. Posteriormente, fueron ubicados en el balneario otros dos hombres, de 35 y 24 años, quienes fueron indagados al respeto, brindando detalles del incidente que mantuvieron con la víctima.

Tras una inspección efectuada en la cabaña de uno de ellos, que se realizó con el apoyo de la Prefectura Nacional Naval, se incautaron elementos relevantes para la investigación y en las cercanías fue encontrada el arma utilizada, todo lo que fue derivado para su análisis a Policía Científica.

Dos condenados

El Fiscal dispuso que ambas personas permanecieran en calidad de detenidas, así como otras diligencias que fueron cumplidas.

Tras su conducción a la sede judicial, luego de las instancias respectivas, la Justicia Letrada de 6.º Turno de Rocha dispuso la condena de E.D.C.C., de 35 años, como autor penalmente responsable de un delito de homicidio en calidad de autor a la pena de siete años y tres meses de prisión, y la condena de I.M.D.L.G., de 24 años, como coautor penalmente responsable de un delito de homicidio a la pena de seis años y seis meses de penitenciaría, ambos en el marco de proceso abreviado.

