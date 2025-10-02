Aclararon homicidio ocurrido en la calle principal de Valizas: dos hombres fueron condenados

Tras nuevas coordinaciones con la Fiscalía del caso, se efectuó un allanamiento en una finca, habitada por un hombre de 47 años, donde se incautó un celular y otros efectos de relevancia. Posteriormente, fueron ubicados en el balneario otros dos hombres, de 35 y 24 años, quienes fueron indagados al respeto, brindando detalles del incidente que mantuvieron con la víctima.

Tras una inspección efectuada en la cabaña de uno de ellos, que se realizó con el apoyo de la Prefectura Nacional Naval, se incautaron elementos relevantes para la investigación y en las cercanías fue encontrada el arma utilizada, todo lo que fue derivado para su análisis a Policía Científica.

Dos condenados

El Fiscal dispuso que ambas personas permanecieran en calidad de detenidas, así como otras diligencias que fueron cumplidas.

Tras su conducción a la sede judicial, luego de las instancias respectivas, la Justicia Letrada de 6.º Turno de Rocha dispuso la condena de E.D.C.C., de 35 años, como autor penalmente responsable de un delito de homicidio en calidad de autor a la pena de siete años y tres meses de prisión, y la condena de I.M.D.L.G., de 24 años, como coautor penalmente responsable de un delito de homicidio a la pena de seis años y seis meses de penitenciaría, ambos en el marco de proceso abreviado.