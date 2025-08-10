Una nueva masacre deja ocho muertos en provincia del suroeste de Ecuador

Agentes de la Unidad de Muertes Violentas y Desaparecidos (Dinased) y de Criminalística levantaron indicios en la escena del crimen, mientras continúan las investigaciones del caso.

Según trascendió, uno de los fallecidos fue identificado como Jorge Luis Urquizo Ferruzola, hermano del alcalde de la municipalidad de Santa Lucía.

Tragedia en Ecuador: ataque armado en una discoteca deja al menos ocho muertos



Siete de las víctimas murieron en el lugar, mientras que la octava falleció en un centro de salud, según informó la prensa local citando a autoridades policiacas. Se reportó además que tres… pic.twitter.com/cCNac3Nc6d — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 10, 2025

Peligro en Ecuador

Guayas ha sido clasificada como una de las provincias más inseguras de Ecuador y zona de impacto crítico, por la convergencia de al menos 11 bandas armadas que disputan el control de espacios urbanos, fluviales y portuarios.

Datos del Ministerio del Interior, citados por el portal digital Primicias, indican que solo la Zona 8 de Policía, que abarca a las municipalidades de Guayaquil, Durán y Samborondón, concentró 1.226 de las 3.089 muertes violentas reportadas en el primer cuatrimestre de 2025.

Este ataque se registra en medio de un estado de excepción por 60 días decretado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa para las provincias de Guayas (suroeste); Los Ríos (centro), El Oro (sur) y Manabí (noroccidente), por grave conmoción interna.

El año pasado se registraron 6.964 homicidios intencionales y en lo que va de 2025 se contabilizan en el primer semestre 4.619 asesinatos, según cifras oficiales.

(Sputnik)