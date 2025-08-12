Uno de cada seis mexicanos en EEUU vive en la pobreza, según informe

El informe destaca una tendencia positiva en la reducción de la pobreza a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la tasa de pobreza para las mujeres de primera generación se redujo drásticamente del 41.3% en 1991 al 19.9% en 2024. En general, la pobreza ha disminuido en todas las generaciones, siendo la tercera la que presenta el índice más bajo.