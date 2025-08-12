Uno de cada seis mexicanos en EEUU vive en la pobreza, según informe

El 16.5% de las personas de origen mexicano que residen en Estados Unidos vive en condiciones de pobreza, de acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas 2025, elaborado por el Conapo y la Fundación BBVA. Esto significa que, de los 40.6 millones de personas de primera, segunda y tercera generación, aproximadamente 6.6 millones no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
El informe destaca una tendencia positiva en la reducción de la pobreza a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la tasa de pobreza para las mujeres de primera generación se redujo drásticamente del 41.3% en 1991 al 19.9% en 2024. En general, la pobreza ha disminuido en todas las generaciones, siendo la tercera la que presenta el índice más bajo.
Panorama laboral y salarial según el informe
La investigación también ofrece un panorama detallado del mercado laboral y los salarios de la población mexicana en EE. UU.:
Salarios: Un trabajador con bachillerato gana cerca de $42,000 anuales, mientras que un profesional o con posgrado alcanza los $71,000.
Crecimiento salarial: Los salarios anuales promedio han aumentado significativamente desde 1995. Las mujeres de primera generación vieron un incremento del 56.6%, pasando de $22,756 a $35,612, y los hombres un 36%, de $32,223 a $43,810.
Sectores clave: El 21% de la población inmigrante mexicana ocupada trabaja en la construcción, un sector fundamental para la economía estadounidense. Le siguen la hotelería y el esparcimiento, y la manufactura, ambos con un 13%.
El anuario subraya la importancia de la población de origen mexicano en la fuerza laboral de Estados Unidos, destacando su rol en sectores vitales y la mejora gradual de sus condiciones económicas a lo largo de las generaciones.
