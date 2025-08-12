Milei se niega a borrar un tuit en el que descalificó a un niño de 12 años con autismo

El abogado de la familia, Andrés Gil Domínguez, señala que el Presidente agravia a un niño vulnerable y desconoce sus derechos, recordando que la libertad de expresión protege a la ciudadanía frente al Estado, no al revés. La Procuración del Tesoro respalda a Milei, afirmando que su cuenta de “X” no es oficial y que el Estado no es parte responsable. Sin embargo, tanto el juez como el fiscal ratificaron la competencia federal, considerando que Milei se expresó como jefe de Estado.