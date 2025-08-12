En la demanda presentada por el niño y su madre, Milei argumenta que actúa en redes como un ciudadano común ejerciendo su libertad de expresión y que, al ser Ian un activista, debe tolerar críticas. También sostiene que solo retuiteó para cuestionar a un periodista y que ahora es víctima de la “cultura de la cancelación”.
Crueldad absoluta
Milei se niega a borrar un tuit en el que descalificó a un niño de 12 años con autismo
El presidente Javier Milei se niega a borrar un tuit publicado el 1° de junio, en el que descalificó a Ian Moche, un niño de 12 años con autismo reconocido por su labor de concientización.