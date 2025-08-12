Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Milei | autismo | abogados

Crueldad absoluta

Milei se niega a borrar un tuit en el que descalificó a un niño de 12 años con autismo

El presidente Javier Milei se niega a borrar un tuit publicado el 1° de junio, en el que descalificó a Ian Moche, un niño de 12 años con autismo reconocido por su labor de concientización.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

En la demanda presentada por el niño y su madre, Milei argumenta que actúa en redes como un ciudadano común ejerciendo su libertad de expresión y que, al ser Ian un activista, debe tolerar críticas. También sostiene que solo retuiteó para cuestionar a un periodista y que ahora es víctima de la “cultura de la cancelación”.

El abogado de la familia, Andrés Gil Domínguez, señala que el Presidente agravia a un niño vulnerable y desconoce sus derechos, recordando que la libertad de expresión protege a la ciudadanía frente al Estado, no al revés. La Procuración del Tesoro respalda a Milei, afirmando que su cuenta de “X” no es oficial y que el Estado no es parte responsable. Sin embargo, tanto el juez como el fiscal ratificaron la competencia federal, considerando que Milei se expresó como jefe de Estado.

¿Qué dicen los abogados especialistas?

Especialistas destacan que la protección de niños y adolescentes prevalece sobre la libertad de expresión de un adulto, y más aún si el agresor es el presidente. La jurista Marisa Herrera subraya que la violencia hacia una persona menor y con discapacidad es especialmente grave cuando proviene de la máxima autoridad del país. Además, advierte que este caso podría agravar la situación judicial de Milei en otras causas, como la investigación por la criptoestafa $LIBRA, que incluye posibles delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y sobornos.

Con información de Página12

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar