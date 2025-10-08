Venezuela activa ejercicios militares de "Defensa Integral" en el Caribe ante despliegue de EEUU

El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, destacó que se establecieron los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) para coordinar la respuesta estatal "ante el asedio que el imperialismo norteamericano ha intentado contra el país".

Desde La Guaira, Cabello calificó el despliegue de EEUU como un enmascaramiento de operaciones de cambio de régimen y reiteró que, si la lucha contra el narcotráfico fuera la verdadera causa, los buques se hallarían en el Pacífico y no en el Caribe. Venezuela reitera su posición de que el país es objeto de una "guerra multiforme" orquestada para propiciar un cambio de gobierno.