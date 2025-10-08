Venezuela activa ejercicios militares de "Defensa Integral" en el Caribe ante despliegue de EEUU

La República Bolivariana de Venezuela activó en la madrugada de este miércoles el ejercicio militar de "Defensa Integral 200" en los estados costeros de La Guaira y Carabobo, ambos con salida al mar Caribe. La acción se enmarca en la escalada de tensión generada por el despliegue militar de Estados Unidos en la región.
La posición de Venezuela
El presidente Nicolás Maduro informó a través de su canal de Telegram que las maniobras comprenden la "activación integral de todos los planes de defensa, resistencia y ofensiva permanente" y cuentan con la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Milicia Bolivariana.
Estos ejercicios se llevan a cabo en las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) de ambos estados y marcan una "nueva modalidad de activación por ZODI" en el país. El objetivo es cumplir 27 tareas específicas para "asegurar integralmente y proteger a La Guaira y Carabobo", según detalló el mandatario.
El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, destacó que se establecieron los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) para coordinar la respuesta estatal "ante el asedio que el imperialismo norteamericano ha intentado contra el país".
Desde La Guaira, Cabello calificó el despliegue de EEUU como un enmascaramiento de operaciones de cambio de régimen y reiteró que, si la lucha contra el narcotráfico fuera la verdadera causa, los buques se hallarían en el Pacífico y no en el Caribe. Venezuela reitera su posición de que el país es objeto de una "guerra multiforme" orquestada para propiciar un cambio de gobierno.