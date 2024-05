Xi Jinping en Francia: 10 razones que explican la importancia del encuentro

2 - Tanto los temas eje anunciados por el visitante, marcan un antes y un después para Francia. China no es un país más. Es la gran potencia comercial emergente del siglo XXI. Hace solo pocos días, el presidente Biden anunció su preocupación por el momento internacional. ¿Ucrania? ¿Medio Oriente? ¿Protestas anti belicismo de Israel en su propio país? No, lo que llamó la “competencia desleal de China”.

3 - Además del país que representa y la investidura que ostenta Xi es una personalidad en sí mismo. Recordemos que es el Jefe del Estado Chino con mandato más largo de la historia, superando a Mao Tse Tung y Deng Xioping, por ejemplo.

4 - China se ha ganado su lugar en el mundo, pero además ha ido armando estrategias de alianzas no tradicionales. Por ejemplo, este año es el primero en muchos, que China no es el país más poblado del plantea. Cabeza a cabeza con 1.400 millones de habitantes, la pasó la India. Pero Xi ya tenía con un juego de mano con Luis Ignacio Lula, un acuerdo multilateral con ambos, más Sudáfrica y Rusia y Sus África (BRICS).

5 - La desideologización de la política de relaciones comerciales de China sigue inclinándola balanza comercial del mundo. En todo el período de este gobierno en Uruguay se procuró infructuosamente un TLC con China. El Presidente del Directorio del Partido Nacional, que ayer expulsó a Romina Celeste, hasta envió un saludo a los 100 años del Partido Comunista Chino. Ecuador firmó un TLC en pocos meses con China…

6 - La presencia, en las reuniones posteriores entre Macron y Xi Jiping de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Van der Layen, no es un dato menor. China abrió sus puertas, libre de aranceles a buena parte de la producción agropecuaria de Francia. Recordemos que es este el mayor escollo que nuestros países, bilateralmente o vía MERCOSUR han tenido en sus relaciones con Europa.

Francia y España han vivido en lo que va del año y los últimos meses del año pasado, movilizaciones de granjeros, ovejeros y medianos productores agropecuarios, exigiendo la tradicional protección europea a su sector.

La modalidad del anuncio de Xi al llegar a Paris parece indicar que China abre su mercado a Francia, no en búsqueda de reciprocidad sino de un aliado que le defiendas en el senado de la Unión Europea. Ello explicaría la presencia de la comisionada en la reunión que, supuestamente era bilateral.

Geopolítica

7 - Que China no confunda las alianzas comerciales con las ideologías de los países y gobiernos es una cosa. Otra distinta sería, y no lo es, que la geopolítica no sea una consideración. Si hay algo que ha caracterizado el período de Xi es que no mira ningún problema aislado de la realidad.

Así lo dijo, para el que quiera entenderlo, apenas puso pie en Francia: “El desarrollo de las relaciones entre China y Francia no sólo ha generado beneficios a los pueblos de los dos países, sino también ha inyectado estabilidad y energía positiva al mundo turbulento”.

8 - Con ese anunciado unifica los dos ejes de su viaje: comercio y confrontaciones mundiales. La guerra en Ucrania, o sea en Europa, sigue. Un cerco mediático informativo ha puesto a un lado la guerra que lleva ya dos años y tres meses. Mucho. Han muerto más de 50.000 soldados y casi el 20% del territorio ucraniano está ocupado. La guerra en Gaza ha desplazado la atención mundial.

9 - China siempre dijo que había que negociar la paz. El mundo todo hoy lo necesita y es lógico que, por ejemplo, Francia recurra a ella. Desde un principio China dijo que estaba dispuesta a mediar. Hoy visita uno de los aliados más belicistas de la OTAN… con propuestas de Paz.

10 - Un concepto integrador. Sin comercio, no hay paz, sin paz, no hay comercio, sin comercio ni paz hay crisis en Europa. China lo dijo y en su estilo milenario (recuerdo los cursos sobre China con el Profesor Gabriel Quirici), se sentó a esperar. La llamaron y fue.

Antes de comenzar las conversaciones Jinping dijo: “China quiere consolidar la amistad tradicional, mejorar la confianza mutua política, crear consenso estratégico y profundizar los intercambios y la cooperación en diversos ámbitos con Francia a través de la visita”.

Son diez razones para meditar.