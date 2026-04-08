Nacional derrota 1 a 0 a Coquimbo Unido de Chile en su debut por la Libertadores

Pese a que Coquimbo mantuvo su superioridad en el campo de juego no logró revertir el resultado y ambos equipos se fueron a los vestuarios con el marcador incambiado.
El segundo tiempo, si bien tuvo un comienzo parejo, volvió a mostrar a un equipo chileno mejor plantado en la cancha. Incluso, llegando con peligro al arco de Suárez.
Coquimbo Unido se fue acercando al empate y casi lo logra sobre el minuto 64 cuando una llegada de Chandía termina en el fondo de la red. No obstante, fue anulado por posición adelantada.
COQUIMBO UNIDO:
Diego Sánchez, Francisco Salinas, Manuel Fernández, Benjamín Gazzolo, Juan Cornejo, Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía, Cristián Zavala, Nicolás Johansen y Alejandro Azócar.
Director técnico: Hernán Caputto.
Suplentes: Gonzalo Flores, Cristóbal Dorador, Dylan Escobar, Dylan Glaby, Salvador Cordero, Pablo Rodríguez, Joshua Arancibia, Martín Mundaca, Matías Zepeda, Lukas Soza, Sebastián Cabrera y Lucas Pratto.
NACIONAL:
Ignacio Suárez, Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro, Baltasar Barcia, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.
Director técnico: Jorge Bava.
Suplentes: Juan Bianchi, Paolo Calione, Federico Bais, Juan Pintado, Mauricio Vera, Agustín Dos Santos, Juan Cruz De Los Santos, Luciano González, Tomás Verón Lupi, Exequiel Mereles, Nicolás López y Pável Núñez.
Juez: Raphael Claus. Asistentes: Danilo Manis y Nailton Sousa. Cuarto árbitro: Rafael Klein. VAR: Rodolpho Toski y Rodrigo Nunes (Jueces de Brasil).
Cancha: Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo (Chile).