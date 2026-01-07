Nacional: Ebere arregló su continuidad y ahora le apuntan a un zaguero

Terminó la novela. Tras haber renovado con el tricolor, y no arrancar la pretemporada el 3 de enero, el mejor jugador de las finales de la Liga AUF Uruguaya, había comunicado en 100% Deporte de Sport 890, que aún no había aceptado la oferta salarial. Si bien el equipo de La Blanqueada había mejorado el contrato del año pasado, el atacante dijo: “Ese aumento no es nada para mí, es como estar ganando 100 pesos y que te ofrezcan 103”. El agente del jugador dijo que “el tema salarial Christian no lo acepta y tiene mucha diferencia, entonces por ahora no va a aceptar”. Sin embargo la negociación llegó a buen puerto, por lo que el nigeriano estará a la orden del equipo en los próximos días. Según se supo, Nacional le aumenta un 40% el salario del futbolista.