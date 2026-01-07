Nacional: Ebere arregló su continuidad y ahora le apuntan a un zaguero

Tras incertidumbres en cuanto a su continuidad, Christian Ebere llegó a un acuerdo salarial, por lo que seguirá jugando en Nacional. El nigeriano llegará este miércoles a Uruguay, por lo que se espera que esté a la orden de Jadson Viera en Los Céspedes entre el jueves y el viernes.
Terminó la novela. Tras haber renovado con el tricolor, y no arrancar la pretemporada el 3 de enero, el mejor jugador de las finales de la Liga AUF Uruguaya, había comunicado en 100% Deporte de Sport 890, que aún no había aceptado la oferta salarial. Si bien el equipo de La Blanqueada había mejorado el contrato del año pasado, el atacante dijo: “Ese aumento no es nada para mí, es como estar ganando 100 pesos y que te ofrezcan 103”. El agente del jugador dijo que “el tema salarial Christian no lo acepta y tiene mucha diferencia, entonces por ahora no va a aceptar”. Sin embargo la negociación llegó a buen puerto, por lo que el nigeriano estará a la orden del equipo en los próximos días. Según se supo, Nacional le aumenta un 40% el salario del futbolista.
Nacional va por un zaguero y Araújo
Ahora el tricolor se encamina a contratar un zaguero. Varios nombres se han manejado. Algunos uruguayos que juegan en el exterior y otros extranjeros. Otro tema que la dirigencia pretende resolver cuanto antes es la de César Araujo. Si no le aparece una oferta tentadora el jugador va a terminar jugando en Nacional.
Finalmente, un escalón atrás quedó la situación de Camilo Cándido. El jugador está en México negociando su salida con Cruz Azul. Si logra ese objetivo, Nacional es una posibilidad seria.
Si Cándido termina llegando al equipo de Jadson Viera, es probable que el colombiano Juan Pablo Patiño salga a préstamo en este 2026. Recordemos que Nacional hizo una inversión por la ficha del colombiano.