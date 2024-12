Nacional se quedó con las manos vacías

Para Nacional todavía no t erminó la temporada, ya que todavía le queda jugar la final de la Copa Uruguay ante Defensor Sporting en el estadio Centenario.

Lasarte y el final del Uruguayo

Finalizado el partido y el Uruguayo, el técnico Martín Lasarte hizo un rápido balance de la temporada. "Fue un año que junto con los puntos obtenidos por el anterior cuerpo técnico, te hubiera depositado en un campeonato en cualquier circunstancia. Es raro eso. No podes obviar el esfuerzo que ha significado y lo bueno que ha sido".

Y continuó: "Desde que nosotros llegamos, ganamos un Intermedio venciendo en la final a Peñarol. Después ganamos el clásico con mucha autoridad, más allá de que el resultado no lo haya indicado; hicimos muchos goles. No puedo hacer un balance y decir 'qué bueno que estuvo' porque al final no conseguimos el objetivo final que era ser campeón. Creo que hicimos muchas cosas buenas, vivimos un momento delicado, y vivimos la peor instancia que un grupo humano puede vivir. Quiero aprovechar para mandar un saludo a la familia de Juan (Izquierdo), sobre todo a la mamá porque recuerdo que me dijo 'peleenlo por Juan'. Peleamos, pero no pudimos levantar la copa".

Sobre los últimos partidos del equipo el técnico fue contundlente: "Nosotros no perdimos el campeonato con Danubio, un equipo que llevaba cinco partidos sin recibir gol. De hecho, nuestro rival consiguió ganarle en el último minuto con un gol de falta. Hagan las cuentes y fíjense dónde perdimos el campeonato: lo perdimos el día de Rampla".

Sobre si le gustaría seguir para la próxima temporada, Lasarte dijo "por supuesto, pero eso no depende de mi. Es un año complicado por el tema eleccionario y cada uno tendrá su idea. Nosotros lo que tenemos ahora por delante es una final que, como tal y por un torneo que Nacional no tiene, será muy importante poder obtenerlo", cerró el entrenador albo.